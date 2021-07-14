В Чапаевске откроют новый масштабный современный логистический центр OZON

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Подписано Постановление Правительства РФ, которое позволит открыть в Чапаевске новый масштабный современный логистический центр OZON (всего в России открыто 6 таких центров).

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал документ, который дополняет виды экономической деятельности на территории опережающего социально-экономического развития «Чапаевск». Этому предшествовала большая подготовительная работа команды региона и личная защита Губернатора Дмитрия Азарова на комиссии под председательством вице-премьера РФ Юрия Трутнева. Это позволит существенно повысить привлекательность ТОСЭР Чапаевск для новых инвесторов и позволит реализовать проект по строительству крупного межрегионального логического центра компании Оzon.

Напомним, на Петербургском международном экономическом форуме 2021 Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор Ozon Александр Шульгин подписали двустороннее соглашение по развитию электронной коммерции в регионе.

«Для реализации проектов рассматривался целый ряд регионов, но в ходе совместной работы мы предложили самые комфортные условия для инвестора и добились результата для Самарской области», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Самарская область постоянно повышает рейтинг инвестиционной привлекательности, создавая лучшие условия для бизнеса. Сегодня регион занимает 8-е место в Национальном рейтинге состояния инвестклимата. Благодаря действующим специальным налоговым режимам, в регионе развиваются две ТОСЭР – «Тольятти» и «Чапаевск». Статус резидентов имеют 82 компании, готовые инвестировать в свои проекты 45 млрд рублей и создать 11 тыс. рабочих мест. Совместно с инвесторами на площадках ТОСЭР уже запущено 49 производств, на которых создано более 6 тыс. рабочих мест. Резиденты инвестировали в реализацию своих проектов более 19 млрд. рублей. Общий объем налоговых отчислений в бюджет региона составил свыше 815 млн. рублей.

Компания Ozon намерена инвестировать в регион более 4 миллиардов рублей, с планами создания более 3 тыс новых рабочих мест.

Данный центр будет использоваться производителями Самарской области и ряда других регионов, куда продавцы смогут поставлять товары для быстрой продажи через платформу Ozon с перспективами экспортных поставок.

Ввод в эксплуатацию запланирован уже на первую половину 2022 года.