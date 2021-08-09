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В Чапаевске открывается интерактивная выставка «Живая история Самарской губернии»

9 августа 2021 16:46
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Программа открытия будет включать в себя различные мероприятия.

Сегодня, 9 августа, в 18.00 на Комсомольской площади в Чапаевске состоится торжественное открытие уникальной интерактивной выставки с дополненной реальностью (AR) «Живая история Самарской губернии».  Выставка продлится с 9 по 18 августа.

Программа открытия будет включать в себя различные мероприятия: уличный фестиваль кино, проведение тематической викторины по объектам выставки, работу интерактивной площадки «Поздравь Самарскую губернию с юбилеем», детскую площадку с анимационной игровой программой и многое другое. Откроет выставку глава городского округа Чапаевск Виталий Ащепков.

В период с 10 по 18 августа 2021 года все жители и гости городского округа Чапаевск смогут стать участниками деловой программы «Ресурсная среда для каждого», в рамках которой министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, министерство образования и науки, министерство экономического развития и инвестиций, министерство культуры, департамент информационных технологий и связи и министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области проведут тематические форсайт-сессии, где приглашенные спикеры-специалисты в этих сферах поделятся знаниями и опытом, при помощи тренингов применят полученные знания на практике и ответят на актуальные вопросы.

Напоминаем, действуют специальные интернет-ресурсы, на которых каждый может познакомиться с достижениями Самарского региона: в сети «Инстаграмм» – https://www.instagram.com/history_63/, «ВКонтакте» – https://vk.com/nasledie_pobeda. Кроме того, «ВКонтакте» проходят онлайн-мероприятия: конкурс плакатов и конкурс видеороликов, где можно рассказать о достоянии своей малой родины, а также онлайн-марафон по истории и достижениям Самарского региона «Живая история Самарской губернии». Итоги подводятся еженедельно.

Уникальная общественно-просветительская акция «Живая история Самарской губернии» стартовала в Самарской области в виртуальном пространстве в мае 2021 года и продлится до ноября. Акция приурочена к 170-летию Самарской губернии и посвящена основным вехам в истории становления нашего региона. Выставка такого масштаба впервые проходит в нашем регионе и ее площадками станут 32 локации для жителей 37 муниципальных образований Самарской области. Уникальный общественно-просветительский проект реализуется при поддержке Губернатора Дмитрия Азарова.

 

Теги: интерактивная выставка Мероприятия Чапаевск

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