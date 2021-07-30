У жителя Чапаевска грабитель отобрал сотовый телефон и паспорт

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В полицию поступила информация о том, что в подъезде многоквартирного дома, расположенного на улице Чапаева, у 24-летнего местного жителя открыто похитили сотовый телефон и паспорт.

Сотрудники следственно-оперативной группы провели осмотр места происшествия, опросили заявителя и очевидцев случившегося - жителей многоквартирного дома.

Потерпевший пояснил, что со своим знакомым распивал спиртные напитки на лестничной площадке, и в ходе возникшего конфликта приятель выхватил из его сумки сотовый телефон и паспорт, после чего выбежал из подъезда. Молодой человек указал полицейским направление, в котором мог скрыться обидчик.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого - 23-летнего местного жителя, ранее судимого за аналогичное преступление. Полицейские задержали его. Безработный местный житель признал вину в содеянном и пояснил, что сотовый телефон он намеревался сдать в комиссионный магазин, а вырученные денежные средства планировал потратить на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

Похищенное имущество сотрудники полиции вернули законному владельцу.