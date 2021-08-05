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В индустриальном парке «Чапаевск» идет строительство крупного логистического центра Ozon

5 августа 2021 19:03
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с инвесторами на стройплощадке.

В индустриальном парке «Чапаевск» PNK group возводит логистический хаб для маркетплейса Ozon со всей необходимой инфраструктурой. Логистический комплекс станет одним из крупнейших в России. В четверг, 5 августа, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с инвесторами на стройплощадке.

Началу строительства такого логистического центра предшествовала большая системная работа Правительства региона во главе с Губернатором. Руководство Ozon рассматривало территории нескольких регионов для размещения фабрики по производству онлайн-заказов. Но в ходе совместной работы, поиска эффективных решений удалось добиться результата в пользу Самарской области. В итоге в начале июня этого года на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение о сотрудничестве и размещении крупного логистического центра общей площадью 135 тысяч квадратных метров.

«Сегодня компания PNK group активными темпами строит логистический центр. И со стороны, наверное, это кажется легко и просто, как покупка на Ozon. На самом деле этому предшествовала огромная, системная работа, в том числе и со стороны наших партнеров. Компания очень скрупулезно, выверено отбирала регион своего присутствия. И я очень рад, что мы, создав условия для успешной реализации проекта, ведем строительство логистического центра, который будет играть огромную роль в экономике не только города Чапаевска, но и всего региона», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Инвестиции Ozon в проект составят более 4 миллиардов рублей. Новый фулфилмент-центр, после его запуска на полную мощность, позволит создать 6 тысяч новых рабочих мест. Создание логистического хаба, с одной стороны, ускорит доставку широчайшего ассортимента Ozon жителям региона. Но еще более важно, что новый объект позволит продавцам Самарской области реализовать свои товары на всей территории России и даже за ее пределами.

«С появлением логистического центра Ozon доступность самарских товаров для покупателей России и всего мира значительно увеличивается. Конечно, возможность попасть на электронную площадку, одну из крупнейших в стране, у самарских производителей сегодня возрастает. Я хочу поблагодарить наших партнеров за то, что мы вместе приняли решение, оформили его и в кратчайшие сроки приступили к реализации», – акцентировал Губернатор.

Самарская область уверено и стабильно наращивает логистическую инфраструктуру. Это подтверждают многочисленные крупные проекты, реализуемые в настоящее время. Растет и интерес со стороны потенциальных инвесторов, которые заинтересованы в локализации в Самарской области – на территории индустриальных парков и особых экономических зон, где действуют выгодные преференции и оказывают помощь и сопровождение в реализации бизнес-идеи.

Директор по производству Ozon Александр Гейль отметил, что электронная торговля сегодня является одним из драйверов экономики российских регионов. «Она не только создает новые рабочие места, но и стимулирует частное предпринимательство – за счет возможности вести продажи по всему миру даже из небольшого города. Наличие в регионе крупного логистического объекта позволяет местным продавцам экономить на поставках, расширять ассортимент и, как следствие, повышать рентабельность бизнеса. А с открытием фулфилмент-центра Ozon жители региона получат еще более качественный сервис – порядка 3 миллионов товаров мы сможем доставить им уже на следующий день после заказа», – подчеркнул он и добавил, что в Самарской области в первом квартале текущего года в годовом сопоставлении объемы продаж на площадке выросли в 2,3 раза, а количество местных продавцов на маркетплейсе – в 7 раз.

«Уверен, что наш логистический хаб даст возможность увеличить эти цифры в разы, а региону это даст большой потенциал роста интернет-торговли, – отметил Александр Гейль. – Самарская область – один из самых перспективных для нас российских регионов. Благодарю руководство области за помощь, которую они нам оказали. Отдельное спасибо нашим партнерам – PNK group».

Управляющий фондом «ПНК Девелопмент» и инвестиционной стратегией PNK rental Дмитрий Пилевин отметил, что с компанией Ozon это уже вторая сделка по строительству логистического хаба. «Первая, на аренду 67 тысяч квадратных метров в новосибирском «PNK Парке Толмачево», заключена летом прошлого года. Таким образом, общая площадь наших сделок с Ozon составляет более 470 000 квадратных метров», – отметил он.

Дмитрий Пилевин выразил слова благодарности Губернатору и министерству экономического развития и инвестиций Самарской области. «Огромное спасибо вам за содействие. Вы всегда держите руку на пульсе и находитесь на постоянной связи и всегда оперативно реагируете. Очень приятно, что у вас такая сильная, сплоченная команда», – сказал он.

Согласно планам, логистический центр Ozon начнет работать уже в следующем году. «Появление такого крупного работодателя в Чапаевске обеспечит на годы вперед надежную зарплату, доходы семьям жителей Самарской области, повышение уровня благополучия и благосостояния», – резюмировал Дмитрий Азаров.

Теги: Акценты индустриальный парк строительство центр Ozon Чапаевск

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