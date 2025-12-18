в 2025 году резюме с упоминанием ИИ-навыков увеличились в 2,7 раза

Я нашел ошибку
Главные новости:
С 1 января 2026 года вступают в силу изменения в налоговом законодательстве, включая повышение НДС, отмену льгот по страховым взносам и изменение работы на УСН.
Более 900 предпринимателей региона приняли участие в мероприятиях по изменениям в налогообложении
Оперативно-профилактическое мероприятие «Профилактика» проводится в целях обеспечения безопасности жителей и гостей региона, общественного порядка, недопущения противоправных действий в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников
В Самаре полицейские изъяли более 600 пиротехнических изделий, реализуемых с нарушением российского законодательства
Как отметили школьники, цель настольной игры «Аква ПОЛИЯ» – рассказать детям и их родителям, как сохранить чистоту и биоразнообразие рек, озёр и водоёмов, и о том, как деятельность человека влияет на водную среду.
Настольную игру «Аква ПОЛИЯ», разработанную самарскими школьниками, выпустят под брендом «Самара»
Автопарк транспортной компании «Самара Авто Газ» пополнили 117 новыми низкопольными автобусами марки «LOTOS 105C-02».
Новые автобусы вышли на шесть маршрутов в Самаре – №№ 1, 26, 37, 50, 76 и 79
Попробовать свои силы на паркете смогут все желающие. Дресс-код карнавальный. Приветствуются бальные наряды, маски, костюмы литературных героев!
20 декабря в СОУНБ приглашают на новогодний бал-маскарад «Литературные герои»
В гололедицу пожилому человеку лучше избегать выхода на улицу, тем более без сопровождения.
Врач гериатрической больницы рассказала, как пожилым людям снизить риск травм в зимнее время
Состоялось итоговое заседание Общественного совета. Участники мероприятия подвели ключевые итоги года, обсудили меры государственной поддержки бизнеса и наметили перспективы на 2026 год.
В Минпромторге Самарской области подвел итоги 2025 года
Самарская область занимает 2-е место среди всех субъектов Российской Федерации по эффективности реализации федерального проекта.
«Производительность труда»: Самарская область превысила плановые показатели федерального проекта  
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.38
0.95
EUR 94.15
0.34
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В 2025 году резюме с упоминанием ИИ-навыков увеличились в 2,7 раза

165
в 2025 году резюме с упоминанием ИИ-навыков увеличились в 2,7 раза

Эксперты Авито Работы изучили, к каким позициям в январе-ноябре 2025 года соискатели чаще стали прикладывать резюме с указанием навыков работы с ИИ.  В целом по России число резюме с упоминанием ИИ-навыков увеличилось на 167% за год, а средние зарплатные ожидания кандидатов выросли на 16%. Такой рост связан с тем, что нейросети уже стали стандартным рабочим инструментом во многих сферах. Работодатели чаще ожидают базового умения пользоваться ИИ, а соискатели указывают этот навык в резюме, чтобы повысить конкурентоспособность и лучше соответствовать требованиям вакансий.

Наибольший прирост количества резюме с упоминанием навыков владения ИИ-инструментов зафиксирован на позициях в сфере маркетинга, рекламы и PR — за 2025 год их количество выросло почти в 3 раза (+177% год к году). В этой сфере нейросети помогают быстрее генерировать идеи и тексты, собирать аналитические выжимки и подготавливать креативы, сокращая время на рутинные задачи.

На втором месте по приросту числа резюме с упоминанием ИИ сфера телекоммуникаций — в 2025 году их количество увеличилось более чем в 2,5 раза (+158%). В телеком-компаниях ИИ используют для автоматизации поддержки (чат-боты и голосовые помощники), прогнозирования нагрузки на сеть, а также для персонализации тарифов и предложений для клиентов.

Аналитики Авито Работы также выяснили, кто в декабре чаще всего пользовался функцией «Улучшить текст» — ИИ-инструментом на базе больших языковых моделей (LLM), который позволяет создать резюме на платформе всего за 30-40 секунд. В целом по России в начале декабря эту функцию использовали примерно в 3% всех новых резюме на платформе. В общей сложности функцией улучшения резюме заметнее других пользовались сотрудники финансов и логистики, сотрудники HR-направления (по 14%), специалисты по продажам (11%).

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников ЗАГС Самарской области
18 декабря 2025  12:40
Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников ЗАГС Самарской области
171
Зимние развлечения Самары появились в Яндекс Картах
18 декабря 2025  10:21
Зимние развлечения Самары появились в Яндекс Картах
200
В Самаре ёлочные базары уже открыли свои двери
17 декабря 2025  14:07
В Самаре ёлочные базары уже открыли свои двери
421
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов – лауреатов и победителей национальной премии «Студент года»
17 декабря 2025  13:20
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов – лауреатов и победителей национальной премии «Студент года»
1041
Временные ограничения движения введут на трассе М-5 под Самарой
17 декабря 2025  12:10
Временные ограничения движения введут на трассе М-5 под Самарой
353
Весь список