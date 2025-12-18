в 2025 году резюме с упоминанием ИИ-навыков увеличились в 2,7 раза

Эксперты Авито Работы изучили, к каким позициям в январе-ноябре 2025 года соискатели чаще стали прикладывать резюме с указанием навыков работы с ИИ. В целом по России число резюме с упоминанием ИИ-навыков увеличилось на 167% за год, а средние зарплатные ожидания кандидатов выросли на 16%. Такой рост связан с тем, что нейросети уже стали стандартным рабочим инструментом во многих сферах. Работодатели чаще ожидают базового умения пользоваться ИИ, а соискатели указывают этот навык в резюме, чтобы повысить конкурентоспособность и лучше соответствовать требованиям вакансий.

Наибольший прирост количества резюме с упоминанием навыков владения ИИ-инструментов зафиксирован на позициях в сфере маркетинга, рекламы и PR — за 2025 год их количество выросло почти в 3 раза (+177% год к году). В этой сфере нейросети помогают быстрее генерировать идеи и тексты, собирать аналитические выжимки и подготавливать креативы, сокращая время на рутинные задачи.

На втором месте по приросту числа резюме с упоминанием ИИ сфера телекоммуникаций — в 2025 году их количество увеличилось более чем в 2,5 раза (+158%). В телеком-компаниях ИИ используют для автоматизации поддержки (чат-боты и голосовые помощники), прогнозирования нагрузки на сеть, а также для персонализации тарифов и предложений для клиентов.

Аналитики Авито Работы также выяснили, кто в декабре чаще всего пользовался функцией «Улучшить текст» — ИИ-инструментом на базе больших языковых моделей (LLM), который позволяет создать резюме на платформе всего за 30-40 секунд. В целом по России в начале декабря эту функцию использовали примерно в 3% всех новых резюме на платформе. В общей сложности функцией улучшения резюме заметнее других пользовались сотрудники финансов и логистики, сотрудники HR-направления (по 14%), специалисты по продажам (11%).