В 2023 году в Самарской области увеличатся орошаемые площади

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Благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» в 2023 году в Самарской области площадь орошаемых земель увеличится на 2,4 тыс. гектаров.

Реализация гидромелиоративных мероприятий будет вестись на территории Безенчукского, Нефтегоского и Большеглушицкого районов в соответствии с 4 проектами, отобранными Минсельхозом России для финансирования. Для поддержки инвесторов и возмещения 50% понесенных затрат предусмотрено 200 млн рублей из областного и федерального бюджета.

«Только орошаемые земли дают гарантированную урожайность, а значит и наибольший экономический эффект», – неоднократно подчеркивал Глава региона Дмитрий Азаров. Поэтому повышение гидромелиоративного потенциала стало одним из важнейших направлений развития агропромышленного комплекса Самарской области.

За 2018 – 2022 годы на территории Самарского региона в рамках реализации гидромелиоративных мероприятий реализованы 32 проекта на площади 18,38 тыс. га, из них 21 проект на площади 10,15 тыс. га – в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК». Только в прошлом году было реализовано 3 инвестиционных проекта в области гидромелиорации земель на площади 4,45 тыс. га. Общая сумма частных инвестиций превысила 1,5 млрд. рублей.

В настоящее время министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области в федеральное ведомство направлена дополнительная заявка на конкурсный отбор для финансирования еще трех проектов гидромелиорации в 2023 году общей площадью более 3,1 тыс. га.

«Мелиорация – это необходимое условие для агропроизводства, при грамотной технологии она повышает урожай более чем в три раза. Это первейшее условие, чтобы сработали все остальные ресурсы – удобрения, семена», – считает председатель Зернового Соевого союза Приволжского федерального округа, председатель совета директоров агро-группы производственной компании «Волжский Посад» Олег Михеенко.