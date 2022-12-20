В 2023 году в Самарской области начнут производить беспилотники

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В 2023 году в Самарской области начнут производить беспилотные летательные аппараты. В Правительстве области прошло совещание с потенциальными инвесторами новой площадки. Спецпредставитель Президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков оценил готовность региона к открытию такого крупного федерального предприятия и подчеркнул, что потенциала здесь более чем достаточно для решения этой задачи.

В регионе проведена большая подготовительная работа по формированию такого кластера. Некоторые модели беспилотников уже проходят опытное тестирование. Первые летательные аппараты нового образца будут запущены в серию в ближайшие месяцы. Открытие предприятий и привлечение инвестиций - ключевой приоритет, обозначенный губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым в работе областного Правительства. Результат оценил президент Владимир Путин на встрече с главой региона, отметив, что ситуация в области хорошая, в том числе и в инвестсфере. Год ещё не закончился, но уже можно сказать, что в экономику губернии бизнесом вложено больше средств, чем в 2021-ом. И это несмотря на санкции и уход ряда иностранных компаний с российского рынка. Общая сумма инвестиций, по итогам 12 месяцев должна составить 428 миллиардов рублей. Такие данные озвучены на итоговом заседании инвестсовета Самарской области, пишет ГТРК Самара.