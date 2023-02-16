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В 2023 году в Самаре мост «Южный» и путепровод «Аврора» будут отремонтированы

16 февраля 2023 11:31
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В 2023 году в Самаре мост «Южный» и путепровод «Аврора» будут отремонтированы

В 2023 году в Самаре мост «Южный» и путепровод «Аврора» будут отремонтированы на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В общей сложности намерены обновить порядка 42 участков общей протяженностью около 44 км. С учетом многочисленных обращений горожан, предписаний надзорных органов, а также осмотра участков специалистами и анализа сложившейся ситуации в список включены мост «Южный» и путепровод «Аврора», где сейчас нередко образуются дорожные пробки.
 
Намечен алгоритм предстоящих работ. На время ремонта полностью перекрывать движение не планируется. Основной объем работ будет производиться в ночные смены.
 
По предварительной информации, сначала дорожно-строительная организация сконцентрирует своих рабочих и спецтехнику на одной половине моста и путепровода (в направлении «из города»), затем – на другой половине (на въезде в город). Однако, возможны коррективы. Многое на тот момент будет зависеть от анализа дорожного трафика.

Теги: В центре внимания

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