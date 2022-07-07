В 2022 году Гарантийный фонд Самарской области помог бизнесу региона привлечь более 770 млн рублей

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На сегодняшний день Гарантийный фонд Самарской области предоставил малому и среднему бизнесу 155 микрозаймов на сумму 457,58 млн. рублей. Фонд также заключил 12 договоров поручительства на 51,5 млн рублей, что позволило предпринимателям привлечь кредиты на общую сумму 315,7 млн. рублей. Таким образом, ГФСО в 2022 году помог предпринимателям региона привлечь более 770 млн рублей. О таких результатах работы фонда рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Кроме того, в работе у ГФСО сейчас находятся 15 одобренных заявок на микрозаймы, общая сумма которых превышает 46,1 млн рублей. Также одобрено 5 заявок на поручительства на 52,6 млн рублей, что позволит предпринимателям привлечь в банках 140,9 млн рублей кредитных средств.

«По поручению Губернатора Дмитрия Азарова мы докапитализировали ГФСО из бюджета региона более чем на 500 млн рублей. Это позволило в текущих условиях не повышать ставки и предоставлять займы под максимально низкий процент - до 5,6% годовых, - рассказал Дмитрий Богданов. – Ежегодно мы совершенствуем процедуру предоставления услуг фонда, упрощаем доступ к финансовым продуктам. Так, например, с 2022 года мы предусмотрели возможность подачи документов в электронном формате для тех, у кого есть усиленная электронно-цифровая подпись», - пояснил министр.

Этот вариант подачи пакета документов доступен для предпринимателей с ЭЦП в таких системах, как Сфера Курьер, Контур.Диадок, 1С-ЭДО.

Гарантийный фонд также продолжает активную работу совместно с федеральным институтом развития - Корпорацией МСП - по предоставлению гарантийной поддержки предприятий малого и среднего бизнеса для получения ими финансирования в банках. В 2021 году предоставлена гарантийная поддержка по 39 сделкам, благодаря чему предприниматели смогли привлечь 1,28 млрд рублей. За 2022 год было оформлено 9 совместных сделок Корпорации МСП и Гарантийного фонда, что позволило бизнесу получить кредитные средства на общую сумму 272,1 млн рублей.