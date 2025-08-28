Я нашел ошибку
В формате игры и интерактивных заданий юные посетители узнают о жизни детей и подростков в эвакуации.
1 сентября состоится экскурсия для детей в Музее Рязанова
Благодаря его инициативе и поддержке коллектива автомобиль будет использоваться для выполнения боевых задач.
Сотрудник УФСИН СО оказал поддержку бойцам в зоне СВО
В полиэтиленовом пакете с конфетами «карамель» ухищрённым способом были спрятаны наркотические вещества.
В исправительную колонию №5 УФСИН СО не попали запрещенные предметы
Будьте внимательны и осторожны!
Завтра в губернии ожидается усиление ветра
Выступления экспертов «РКС-Самара» показали: опыт предприятия имеет прикладное значение для всей отрасли и может стать основой новых решений, направленных на повышение эффективной работы водоканалов и улучшение качества жизни горожан. 
Опыт специалистов «РКС-Самара» заинтересовал профессиональное сообщество водоканалов России
Победителей определили среди представителей малого, среднего и крупного бизнеса в сфере промышленности, высоких технологий и услуг.
Успехи четырех самарских предприятий-экспортеров отметили на уровне ПФО
Его новый размер составляет 100% величины прожиточного минимума для трудоспособного населения региона. В 2025 году его размер - 18 169 рублей.
С 1 сентября Отделение СФР СО выплачивает студенткам пособие по беременности и родам в новом размере
Планируйте семейный досуг.
Как отметить День знаний в Самаре
Успехи четырех самарских предприятий-экспортеров отметили на уровне ПФО

28 августа 2025 14:51
84
Победителей определили среди представителей малого, среднего и крупного бизнеса в сфере промышленности, высоких технологий и услуг.

Четыре организации из Самарской области вошли в число победителей окружного этапа Всероссийской премии «Экспортер года» среди регионов Поволжья. Церемония состоялась в Чебоксарах.  

«Высокая оценка экспортной деятельности наших предприятий говорит о динамичном развитии самих компаний, а также об эффективности действующих мер господдержки. Мы продолжаем создавать необходимые условия для выхода местных производителей на зарубежные рынки. Гордимся успехом наших предприятий и уверены, что их успех станет примером для других компаний региона», - акцентировал заместитель председателя правительства - министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. 

Победителей определили среди представителей малого, среднего и крупного бизнеса в сфере промышленности, высоких технологий и услуг.

ООО «АвтоГазТранс» присвоили 1 место в номинации «Экспортер года в сфере машиностроения» в сегменте МСП. Компания отправляет на экспорт оборудование, предназначенное для хранения, транспортировки, заправки, выдачи углекислого газа. 

Сразу в двух номинациях победило ООО «Услада». Компания экспортирует сладости и десерты. Производитель из Жигулевска занял 1 место в номинации «Экспортер года в сфере готовой продукции АПК (высокие пределы)» в сегменте МСП. Начальник отдела по внешнеэкономической деятельности Юлия Вдовкина заняла 3 место в номинации «Лучшая женщина – экспортер» в сегменте МСП.

«Благодарим организаторов и жюри конкурса за высокую оценку нашего труда и признания достижений компании. Успех, достигнутый нами в конкурсе, подтверждает правильность выбранного пути развития, а награда станет дополнительным стимулом для дальнейшего роста и укрепления позиций ООО «Услада» на мировом рынке продуктов питания. Особая благодарность нашим сотрудникам, благодаря которым наша продукция стала узнаваемой далеко за пределами региона», – отметил коммерческий директор Руслан Алиев.

Бронзовым призёром в номинации «Лучший молодой предприниматель-экспортер» в сегменте МСП стал директор компании «Квантум» Александр Копцев. Предприятие экспортирует растворные узлы для агрохимии, а также уличные и промышленные светодиодные светильники.

1 место в номинации «Экспортер года в сфере услуг» (крупный бизнес) занял «Самарский областной клинический онкологический диспансер».

Компании, занявшие первые места по итогам окружных этапов, будут состязаться в федеральном этапе конкурса.  

Конкурс «Экспортер года» проводится Российским экспортным центром в рамках национального проекта «Экспорт». 

В Самарской области c экспортно ориентированным бизнеcом работает региональный Центр поддержки экcпорта. В чиcле инcтрументов поддержки: размещение на международных электронных торговых площадках, бизнеc-миccии и выcтавки, индивидуальное экcпортное cопровождение, поиcк новых зарубежных партнеров и др. ЦПЭ работает на площадке регионального центра «Мой бизнес» по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211.

Поддержка бизнеса реализуется по нацпроектам «Эффективная и конкурентная экономика» и «Экспорт».

 

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области

