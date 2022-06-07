178

На 1 июня 2022 года Управлением Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям при вывозе за рубеж проконтролировано 303,1 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки.

Было экспортировано напрямую из Саратовской области 147,9 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, а также 99,4 тыс. тонн продуктов переработки зерна. Отгрузка осуществлялась в 33 государства.

Пшеницу продовольственную регион продолжает экспортировать в Республику Азербайджан, сафлор - в Бельгию, Казахстан, нут – в Иран, Кыргызстан и Узбекистан. Продукты переработки зерна – в Латвию и Казахстан.

Наиболее крупные поставки подкарантинной продукции приходятся на Латвию – 76,7 тыс. тонн (шрот), Азербайджан – 64,8 тыс. тонн (партии пшеницы и кукурузы продовольственной), Казахстан – 49 тыс. тонн (сафлор, нут, мука), Литву – 22 тыс. тонн (шрот, семена льна).

Экспортировано из Самарской области 15,4 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, а также 40,4 тыс. тонн продуктов переработки зерна. Отгрузка осуществлялась в 14 государств.

Пшеницу продовольственную регион экспортирует в Республику Казахстан, Продукты переработки – в Латвию и Литву

Наиболее крупные поставки подкарантинной продукции приходятся на Латвию – 26 тыс. тонн (шрот подсолнечный), Казахстан – 12 тыс. тонн (пшеница) и Литву – 7,1 тыс. тонн (шрот подсолнечный).