У СОФЖИ отозвали разрешение на межевание центра Самары

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Департамент градостроительства лишил Самарский областной фонд жилья и ипотеки права распланировать квартал у железнодорожного вокзала в Самаре.

Распоряжение ДГС о признании утратившим силу разрешения на планировку территории в границах улиц Арцыбушевской, Красноармейской, Агибалова и Льва Толстого опубликовали в субботу, 30 января.



Право на подготовку документации по планировке этой территории СОФЖИ получил ещё в июне 2015 года. Квартал отдали фонду для реновации, но проект планировки так и не был разработан. Ввиду чего в ДГС сочли разрешение неактуальным.



«СО» ОНЛАЙН напоминает, что в начале прошлого года СОФЖИ решило вернуться к реализации планов по застройке центра Самары. В феврале 2020 года появилась информация о том, что фонду поручили начать работы на трёх площадках. А в марте того же года стало известно, что в первую очередь СОФЖИ намерен разморозить часть проекта «Пять Кварталов». Представители фонда заявили, что хотят заняться освоением 77-го квартала в границах улиц Самарской, Красноармейской, Садовой и Льва Толстого.