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У СОФЖИ отозвали разрешение на межевание центра Самары

2 февраля 2021 10:16
92
У СОФЖИ отозвали разрешение на межевание центра Самары

Департамент градостроительства лишил Самарский областной фонд жилья и ипотеки права распланировать квартал у железнодорожного вокзала в Самаре.

Распоряжение ДГС о признании утратившим силу разрешения на планировку территории в границах улиц Арцыбушевской, Красноармейской, Агибалова и Льва Толстого опубликовали в субботу, 30 января.

Право на подготовку документации по планировке этой территории СОФЖИ получил ещё в июне 2015 года. Квартал отдали фонду для реновации, но проект планировки так и не был разработан. Ввиду чего в ДГС сочли разрешение неактуальным.

«СО» ОНЛАЙН напоминает, что в начале прошлого года СОФЖИ решило вернуться к реализации планов по застройке центра Самары. В феврале 2020 года появилась информация о том, что фонду поручили начать работы на трёх площадках. А в марте того же года стало известно, что в первую очередь СОФЖИ намерен разморозить часть проекта «Пять Кварталов». Представители фонда заявили, что хотят заняться освоением 77-го квартала в границах улиц Самарской, Красноармейской, Садовой и Льва Толстого.

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Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
18 января 2021  13:32 
Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
Архитектор Юрий Астахов рассказал о тонкостях градостроительных процессов в региональной столице. Социум
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Новости Тольятти
29 января 2021  16:33
В ближайшее время планируется серия бизнес-миссий между регионами Гродно и Самарской областью. 
Технопарк «Жигулевская долина» налаживает сотрудничество с Беларусью
В ближайшее время планируется серия бизнес-миссий между регионами Гродно и Самарской областью.  Новости Тольятти
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27 января 2021  12:34
В Тольятти причиной массового инфицирования детей в школе стал норовирус
В Тольятти причиной массового инфицирования детей в школе стал норовирус
Площадь школы продезинфицировали, и к 25 января ученики вернулись в школу с дистанционного обучения. Новости Тольятти
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26 января 2021  12:08
Выставка Химия в красках открылась в администрации Тольятти
Выставка «Химия в красках» открылась в администрации Тольятти
В творческом проекте приняли участие профессиональные живописцы, художники-любители, учащиеся художественных школ и студий г. Тольятти и Самарской области. Новости Тольятти
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