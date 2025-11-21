Три промпредприятия региона завершили пилотные проекты по внедрению бережливого производства

Я нашел ошибку
В скором времени школьники из Самары также отправятся с дружеским визитом в Абхазию. 
Спортсмены из Сухума и Самары провели совместные тренировки
Главная выставка — портретные куклы героев легендарных фильмов: узнаваемый «Тихий Дон», загадочный «Пуаро» и дерзкие «Три мушкетёра».
В самарском  музее им. П.В. Алабина откроется Всероссийская выставка кукол
Для автоматической фиксации нарушений в Самаре в пилотном режиме уже работает мобильный комплекс «Дозор-М».
Минприроды СО: блокирование контейнерных площадок будут фиксировать автоматически
99 детей-сирот Сызрани получили квартиры в 2025 году.
Сегодня ещё трое молодых людей получили ключи от собственных квартир в Сызрани
Цель поездки – развитие партнерства и продвижение продукции предприятий Самарской области на рынки регионов страны.
Делегация Самарской области посетила Новосибирск с бизнес-миссией
Памятник будет выполнен в виде амфитеатра с информационными опорными конструкциями и центральной скульптурной композицией бойца.
Концепцию памятника бойцам СВО, который планируется установить в парке Победы, обсудили в Самаре
Огнеборцы пожарно-спасательного отряда № 35 ликвидировали пожар на площади 40 квадратных метров.
В Похвистнево сегодня горел неэксплуатируемый дом
Участники мероприятия смогли посетить уникальную фалеристическую выставку  «Гордость и слава России в орденах и медалях».
Ветеранов войск правопорядка поздравили в Самаре
Судебные приставы  Тольятти организовали для детей из Центра «Единство» настоящий праздник
В Самаре пройдет благотворительный фестиваль WOOF FEST для поддержки животных из приютов
В Самарской области прошла защита проектов второго потока региональной программы «Наставничество»
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Три промпредприятия региона завершили пилотные проекты по внедрению бережливого производства

21 ноября 2025 16:48
118
Внедрение бережливых технологий позволило компаниям значительно сократить производственные циклы, снизить объем незавершенного производства и нарастить выпуск продукции.

ПАО «ЗиТ», «Скадо Производство» и «Лада Лист» завершили реализацию пилотных проектов в рамках федерального проекта «Производительность труда». Внедрение бережливых технологий позволило компаниям значительно сократить производственные циклы, снизить объем незавершенного производства и нарастить выпуск продукции.

Конкретные результаты пилотных проектов:

ПАО «ЗиТ», ключевой поставщик автомобильных генераторов для АВТОВАЗа, сократило время производственного процесса на 12%, а объем незавершенного производства — на 10%. Это позволило на 11% увеличить выпуск комплектующих для российской автомобильной промышленности. Роста удалось добиться за счет стандартизации операций и оптимизации переналадки оборудования.

Скадо Производство» (проектирование и изготовление канатных дорог для горнолыжных курортов и городской инфраструктуры) оптимизировало процессы сборки и сварки. Время изготовления сложных конструкций сократилось на 52%, а объем незавершенного производства — на 20%. Благодаря этому выработка в пилотном потоке выросла на 163%, что ускорит реализацию инфраструктурных проектов в стране.

«Лада Лист», запустившая производство экструзионного трудногорючего листа из полипропилена (успешная замена зарубежных аналогов), снизило время производственного цикла на 20% и запасы в потоке — на 23%. Выработка предприятия, выпускающего востребованный материал для производства товаров народного потребления, увеличилась на 27%.

С 2018 года более двухсот предприятий Самарской области участвуют в федеральном проекте «Производительность труда», меняя культуру производства. Совокупный экономический эффект от реализованных мероприятий для региональной промышленности составил 2,8 млрд рублей. Благодаря внедрению новых подходов предприятиям удалось сократить производственные циклы, уменьшить объем незавершенного производства и увеличить выпуск продукции – от автокомпонентов до промышленных материалов.

Реализация проектов стала частью системной работы региона, которая позволила Самарской области занять второе место в национальном рейтинге по эффективности внедрения федерального проекта по итогам 2024 года.

«Второе место — это результат эффективной работы Минпромторга Самарской области, Регионального центра компетенций, а также предприятий», — подчеркивает губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Каждый успех конкретного предприятия укрепляет позиции всего региона. Для нас важно, чтобы предприятия наращивали выпуск нужной стране продукции быстрее и без лишних затрат», — говорит министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Федеральный проект «Производительность труда», который входит в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», нацелен на повышение конкурентоспособности предприятий и создание условий для их устойчивого развития в долгосрочной перспективе.

Ознакомиться с лучшими практиками и подать заявку на участие в федеральном проекте «Производительность труда» можно на официальных сайтах:

— производительность.рф

— эффективность.рф.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

В центре внимания
Совершаемые в этот день молитвы отражают общенародную поддержку российских вооруженных сил.
21 ноября 2025  16:30
Вячеслав Федорищев принял участие в крестном ходе в Самаре
152
Вячеслав Федорищев поздравил налоговиков Самарской области
21 ноября 2025  11:22
Вячеслав Федорищев поздравил налоговиков Самарской области
209
Молодежный карьерный форум
21 ноября 2025  11:15
Молодежный карьерный форум "Волжский импульс" пройдет в Самаре 24 ноября
224
В ходе которого был рассмотрен вопрос о реализации Самарской областью федерального проекта «Производительность труда».
20 ноября 2025  21:30
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание областного правительства
947
Особое внимание на встрече было уделено выполнению казачеством важнейших государственных задач, в первую очередь – содействию армии и выполнению боевых задач в зоне специальной военной операции.
20 ноября 2025  17:43
Губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с атаманом Всероссийского казачьего общества Виталием Кузнецовым
1706
