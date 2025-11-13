Три компании Самарской области представили свою продукцию на международной выставке «ХИМИЯ - 2025»

160

С 10 по 13 ноября в Москве проходит международная выставка химической промышленности и науки «ХИМИЯ-2025» – одно из самых престижных отраслевых событий. Три компании Самарской области представили свой потенциал на коллективном стенде региона. Это производитель углекислотного оборудования ООО «АвтоГазТранс», Научно-производственное объединение «Фабрика-Красок», производящее инновационные и экологичные декоративные материалы, и производитель оборудования гидроабразивной очистки - компания «БГС Решения». Они хорошо известны на российском и международном рынках оборудования и материалов.

Расширять возможности для сбыта продукции местных производителей - один из ключевых инструментов поддержки бизнеса, отмечал ранее губернатор Вячеслав Федорищев. Организация участия компаний Самарской области в событии стала возможной благодаря поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области и регионального центра «Мой бизнес».

«Участие в отраслевых выставках дает возможность региональным компаниям принять участие в насыщенной деловой программе, презентовать свою продукцию и услуги потенциальным клиентам и экспертам, обменяться опытом с коллегами и наладить новые деловые связи», - отметил заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

В рамках выставки самарские компании презентовали свою деятельность, достижения в разработке новой продукции и устанавливали деловые контакты с потребителями из России и зарубежных стран. Всего в выставке «ХИМИЯ-2025» участвуют 516 компаний из 8 государств.

«Экспозиция, оформленная в едином стиле, быстро становится центром внимания в общем пространстве экспоцентра и привлекает больше потенциальных заказчиков, клиентов и партнеров. Коллективный стенд воспринимается как единая экспозиция, представленная профессионалами из одного региона. Это формирует узнаваемость и уважение не только к отдельно взятой компании, но и ко всему региону. Выступая от региона, компании получают возможность укрепить статус лидера в своём сегменте, показать свой профессионализм на всю страну», – подчеркнул начальник отдела продаж ООО «АвтоГазТранс» Леонид Гуревич.

«Мы впервые принимаем участие в данной выставке. За первые два дня получили огромное количество новых контактов и потенциальных клиентов. Данная выставка станет очень полезным этапом в развитии нашей компании», - рассказал генеральный директор ООО «БГС Решения» Тимофей Баушин.

До конца года планируется участие Самарской области еще в двух выставках федерального масштаба: 25-27 ноября ПЕТЕРФУД в Санкт-Петербурге, 17-21 декабря «ЛАДЬЯ» в Москве. Подать заявку на участие - https://mybiz63.ru/services/ucastie-v-vystavkax-na-territorii-rossiiskoi-fed.

Мера поддержки реализуется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области