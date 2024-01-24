Треть россиян планируют получать на пенсии по 80 тысяч рублей

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Треть россиян планируют на пенсии получать 70-80 тысяч рублей. При этом число оптимистов за год выросло на 2%. Такие результаты получил Bankiros.ru в ходе исследования.

В январе 2024 года телеграм-канал Bankiros.ru решил узнать, сколько сегодня рассчитывают получать граждане на пенсии и как изменились их взгляды спустя год.

Население России все больше задумывается о своей будущей пенсии. По данным опроса, треть россиян планируют получать пенсию в размере 70-80 тысяч рублей в месяц. Год назад таких оптимистов было 28%. 12% россиян планируют получать выплату в размере 40-50 тысяч рублей, а каждый десятый гражданин – 30-40 тысяч рублей. Эти данные почти не изменились, по сравнению с прошлогодним опросом.

О пенсии в 50-60 тысяч рублей мечтают 9% россиян, в то время как год назад этот пункт набрал 7%. Еще треть граждан страны планируют получать на пенсии от 10 до 30 тысяч рублей в месяц. Среди них преобладают ответы с вариантами 15-20 тысяч рублей (8%), 20-25 тысяч рублей (8%) и 25-30 тысяч рублей (8%). Вариант 10-15 тысяч рублей выбрали 6% респондентов.

5% граждан меньше всего оптимистично настроены и готовятся на пенсии получать до 10 тысяч рублей. За год число таких работников снизилось на 2%. Наименьшее число граждан, как и в предыдущем году, рассчитывают на выплату в размере 60-70 тысяч рублей в месяц.