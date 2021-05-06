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ТОСЭР Чапаевска пополнилась 11-м резидентом 

6 мая 2021 16:37
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Инвестор планирует реализовать проект по созданию производства широкоформатной печати для наружной рекламы.

В Самарской области при поддержке регионального правительства в лице министра экономического развития и инвестиций Дмитрия Богданова и администрации города Чапаевска прошло подписание еще одного соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития «Чапаевск». 

Инвестор планирует реализовать проект по созданию производства широкоформатной печати для наружной рекламы. Заявленный объём инвестиций – боле 20 млн рублей. Компания «ИМПЕРИАЛ-ПРИНТ» станет 11-ым резидентом ТОСЭР «Чапаевск». 

Повышение инвестиционной привлекательности региона ведется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

«По объему инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования Самарская область устойчиво входит в первую двадцатку регионов России, а в рейтинге регионов РФ по уровню развития ГЧП мы занимаем первое место, – отметил ранее Губернатор Дмитрий Азаров в ходе заседания Совета по улучшению инвестиционного климата. – В регионе не приостановлен ни один проект, продолжается реализация ранее начатых инфраструктурных проектов с сохранением заданного темпа», - подчеркнул глава региона. 

В настоящее время статус резидентов имеют 70 тольяттинских и 11 чапаевских компаний, готовых в общей сложности вложить в развитие городов 45 млрд рублей и создать 11 тысяч новых рабочих мест. Резидентами ТОСЭР инвестировано 18,8 млрд руб., создано 6213 рабочих мест, в консолидированный бюджет региона уплачено более 815 млн руб. 

«Мы делаем все, чтобы инвесторам региона было комфортно развивать свои предприятия на самарской земле, - рассказал Дмитрий Богданов. – Для этого мы сформировали и направили заявку в федеральное правительство с предложением по расширению видов экономической деятельности ТОСЭР «Чапаевск», и в апреле наша заявка была одобрена комиссией при Минэкономразвития России. Теперь инвесторы могут осуществлять деятельность по всем разрешенным направлениям. Эта мера поддержки еще больше подчеркивает преимущества Самарской области для федеральных и зарубежных инвесторов. Уже сейчас мы ведем переговоры с руководством нескольких десятков крупных компаний, по достоинству оценивших инвестиционные возможности региона». 

 

Теги: резидент ТОСЭР Чапаевск

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