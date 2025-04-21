Тольяттинский производитель при поддержке ФРП запустил серийный выпуск деталей для LadaIskra

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Тольяттинская компания «Интэкспласт» начала серийный выпуск деталей интерьера, экстерьера и подкапотного пространства для нового автомобиля Lada Iskra. Инвестиции в расширение производства превысили 275 млн рублей. Из них 152,5 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) по программе «Комплектующие изделия».

Губернатор Самарской области, председатель комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Промышленность» Вячеслав Федорищевнеоднократно подчеркивал важность системной поддержки отечественных производителей, обеспечивающих конкурентоспособную продукцию, и призывает к оперативному принятию решений для развития российской промышленности.

Привлеченные средства компания направила на приобретение 10 современных термопластавтоматов, оснащенных роботами и конвейерами, что позволило расширить производственные мощности и освоить выпуск более 50 наименований автокомпонентов, включая обивку дверей и багажника, облицовку бампера, воздушные фильтры, панель радиоприемника и другие детали.

«В год 55-летия выпуска первого автомобиля «АВТОВАЗ» приступает к выпуску новейшей модели – LadaIskra. Часть пластиковых автокомпонентов для новинки теперь поступает от нашей компании, выступающей в роли поставщика второго уровня. За счет займа ФРП мы смогли приобрести производственное оборудование, которое позволяет выпускать до 8 тысяч комплектов деталей в месяц», – рассказал генеральный директор ООО «Интэкспласт» Тимур Османов.

Важно отметить, что вся продукция изготавливается из отечественных гранул, что обеспечивает 100% локализацию производства.

«Поддержка таких предприятий, как «Интэкспласт», является приоритетной задачей. Мы видим, как инновационные решения и современные технологии позволяют создавать конкурентоспособную продукцию, востребованную крупнейшими автопроизводителями страны», - отметилминистр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков

Помимо деталей для LadaIskra «Интэкспласт» поставляет на «АВТОВАЗ» пластиковую продукцию для автомобилей LadaLargus, Granta, Vesta и Niva, укрепляя свои позиции в качестве надежного и перспективного партнера

Фото предоставлено министерством промышленности и торговли Самарской области