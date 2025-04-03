Тольяттинская компания Просигма и Академия ТОП подписали меморандум о сотрудничестве

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27 марта в Тольятти прошло мероприятие, ставшее важной вехой не только в рамках работы образовательных учреждений города и производственных компаний, но и критерием уверенности в будущем для российской молодежи.

Итогом встречи Владимира Буракова, коммерческого директора инжиниринговой компании «Просигма», с руководством и студентами Академии ТОП закончилась подписанием меморандума, содержательной частью которого нужно назвать поставку в филиалы Академии ТОП по всей стране рабочей станции МИК 2.0 для дизайнеров, терминалов интерактивного расписания и интерактивных панелей в учреждения дополнительного, среднего и специального образования - детские сады, школы, колледжи.

Кроме того, студенты вправе рассчитывать на рабочие места на современном и технологичном предприятии «Просигма».