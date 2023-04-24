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Только 6,6% готовы взять ипотеку по рыночным ставкам

24 апреля 2023 13:16
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только 6,6% готовы взять ипотеку по рыночным ставкам

Оформить ипотеку под 11-12% годовых – именно на таком уровне сегодня находятся рыночные ставки по ипотеке у крупных банков – готовы лишь 6,6% участников последнего онлайн-голосования от IRN.RU. Большинство ответивших предпочли бы взять ипотечный кредит под 1-3% годовых. Но вообще – лучшенизкие цены на квартиры, чем низкие ставки по ипотеке, считают участники еще одного опроса IRN.RU.

В ходе онлайн-голосования на IRN.RU у читателей спросили: «При какой ставке вы готовы взять ипотеку?». Большинство ответивших (39,3%) согласились бы оформить ипотечный кредит на покупку жилья под минимальные 1-3% годовых. Ипотеку под 6% готовывзять 20,9% участников опроса.

Меньше всего голосов набрали варианты ответов со ставками от 8% и выше. Ипотеку под 8% оформили бы 8,9% возможных заемщиков,ставки на уровне 11-12% устраивают 6,6%, а ставки на уровне 10% – только 3,5% потенциальных ипотечников. 

При этом 20,8% ответившихне хотят оформлять ипотеку, даже если ставки снизятся до нуля. Это больше, чем год назад (+4,2п.п.). В апреле 2022 г. против ипотеки даже под ноль процентов выступили 16,6% участников аналогичного онлайн-голосования.

Год назад больше всего участников онлайн-голосования (31,7%) были готовы на ипотеку под 6,5% и ниже. Второй по популярности ответ – ипотека под «1-3%, «как в Европе»» – на такие условия согласились бы чуть больше 27%. Еще 15,8% ответивших оформили бы ипотеку под максимум 10%, а 5,2% участников опроса – под 12% годовых. Взять кредит  на жилье по рыночной ставке были готовы лишь 3,4% ответивших (в конце апреля прошлого года, когда был проведен опрос IRN.RU, ключевая ставка, от которой зависят рыночные ставки по кредитам, была на уровне 14% годовых).

Таким образом, за год доля тех, кто хотел бы оформить ипотеку под 1-3% годовых, увеличилась на 12,3п.п, а доля тех, кто взял бы кредит под 10% годовых, снизилась на те же 12,3п.п.

Впрочем, для большинства участников другого онлайн-голосования IRN.RU низкая ставка по ипотеке оказалась менее приоритетной, чем низкая стоимость квартиры.

Читателям был задан вопрос: «Что для вас предпочтительнее: ипотека дешевле или цена квартиры пониже?». Абсолютное большинство (87%) выбрали ответ «более низкая стоимость квартиры». Оставшиеся 13% предпочли бы более низкую ставку по ипотеке на покупку квартиры.

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