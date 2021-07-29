Только 13% работников Самарской области готовы получать зарплату в цифровых рублях

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Служба исследований hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников, выяснила готовы ли жители Самарской области получать зарплату в цифровых рублях.

Основная часть работающих респондентов – 80% – получает всю зарплату на карту, еще 9% получают зарплату наличными, 11% – частично на карту, частично наличными. Доля тех, кто всю зарплату получает наличными деньгами, выше всего среди представителей сферы «Наука, образование» (20%), а также «Искусство, развлечения, масс-медиа» (14%).

Среди тех, кто получает зарплату полностью или частично в безналичном формате, большая часть (91%) пользуется зарплатной картой, выпущенной в одном из 12 банков, которые участвуют в пилотном проекте ЦБ РФ по внедрению цифрового рубля («Сбер», ВТБ, «Ак Барс Банк», «Альфа-банк», банк «ДОМ.РФ», «Газпромбанк», «Тинькофф Банк», «Промсвязьбанк», «Росбанк», «СКБ-банк», банк «Союз» и «ТКБ банк»). Однако лишь 12% респондентов знают об участии их «зарплатного» банка в вышеупомянутом проекте.

Опрос показал, что лишь 13% готовы получать зарплату цифровыми рублями (8% - полностью, 5% - половину суммы или меньше). 47% респондентов затруднилась ответить, а 40% категорически не рассматривают такой вариант расчетов с работодателем.