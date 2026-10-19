Жительницы Самары назвали бюджет идеального первого свидания

Самарчанки считают уместным потратить на первое свидание в среднем 9,5 тыс. рублей — на 500 рублей меньше, чем москвички. Самара заняла девятое место из 17 городов. Такие данные получила ювелирная сеть SUNLIGHT, опросив более 1200 женщин по всей стране.

Соседи по Поволжью настроены похоже: в Нижнем Новгороде ориентир — 9,9 тыс. рублей, в Уфе — 9,7 тыс., в Казани — 9,6 тыс. Исключение — Волгоград: там называют 6,5 тыс., на 3 тыс. меньше, чем в Самаре.

В целом по стране для трети россиянок сумма вообще не важна — важнее симпатия, внимание и комфорт. Больше всего на первом свидании женщин отталкивают неприятный запах или избыток парфюма (более 40%) и неопрятность — грязная обувь, неухоженные волосы и борода (более 36%). Главные «зеленые флаги» — чувство юмора без токсичности и готовность спокойно оплатить счет (по 25%).