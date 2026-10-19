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13% жителей Самары стесняются своих музыкальных предпочтений

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13% жителей Самары стесняются своих музыкальных предпочтений

13% жителей Самары не всегда готовы открыто рассказывать о музыке, которую слушают. Каждый десятый признался, что опасается реакции друзей на сочетание рэпа, металла, поп-музыки и эстрады в одном плейлисте. Еще 3% держат свои guilty pleasure отдельно и включают такие композиции только в наушниках. Это следует из данных опроса, проведенного музыкальным сервисом Звук к запуску карты музыкальных вкусов «Атлас».

При этом 14% самарцев придерживаются позиции «cringe, but free»: в их плейлистах полный хаос из несовместимых жанров, но они готовы включить его в любой компании. 12% соблюдают идеальный порядок и делят треки по жанрам и настроениям, а большинство — 60% — слушает 1–2 близких направления.

Плейлист вместо анкеты на сайте знакомств

73% жителей Самары считают, что музыкальные предпочтения могут многое рассказать о личности. Для 29% любимые композиции прежде всего отражают темперамент. По 27% связывают выбор музыки с эстетическим вкусом или считают совпадение предпочтений признаком того, что перед ними «свой человек». Еще 9% уверены, что песни могут выдавать скрытые переживания, а 8% считают, что плейлист может быть альтернативой анкетам на сайтах знакомств.

При этом для первого впечатления жителям Самары чаще всего достаточно относительно небольшой музыкальной выборки. 25% хватит 3–5 и 10–15 любимых композиций, еще 20% предпочли бы услышать примерно 20 треков или небольшой плейлист. И лишь 2% понадобится 50–100 песен или вся медиатека, чтобы получить более полное представление о человеке.

«Музыкальные вкусы человека редко укладываются в один жанр — обычно это сочетание разных направлений, настроений и состояний. В „Атласе“ мы сделали этот вкус видимым: пользователю достаточно иметь всего 20 треков в собственной коллекции, и он может посмотреть на свой музыкальный мир со стороны, исследовать его и двигаться дальше — к музыке, которую еще не знает. Для нас это новый способ персонализации: не просто рекомендовать следующий трек, а дать человеку возможность самому исследовать свой вкус», — комментирует директор по продукту музыкального сервиса Звук Вячеслав Аскалепов.

Теги: Опрос

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