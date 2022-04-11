Технопарк «Жигулевская долина» пополнится новыми резидентами

180

В соответствии с протоколом заочного голосования единого экспертного совета технопарков на территории Самарской области, который состоялся 8 апреля, 20 инновационных проектов рекомендовано к присвоению статуса резидента технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина».

Среди одобренных заявок – проекты по самым разным направлениям: разработке механических протезов, созданию строительного материала-полуфабриката, проектированию роботизированной оснастки, созданию программно-аппаратных комплексов и многим другим.

Список компаний, рекомендованных Экспертным советом к реализации на территории «Жигулевской долины», можно посмотреть по ссылке: Экспертный совет 08.04.2022

Что дает статус резидента:

— РАЗМЕЩЕНИЕ в современных офисных, лабораторных, производственных помещениях на специальных условиях;

— ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ в конференц-холле технопарка, помощь в организации мероприятий;

— ПОМОЩЬ В ПРИВЛЕЧЕНИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ и инвесторов, подбор программ и подготовка документов на конкурсы для получения субсидий и грантов;

— ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ объектов интеллектуальной собственности (патенты и свидетельства на гос.регистрацию программ для ЭВМ);

— КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ, в том числе составление бизнес-плана, проведение маркетинговых исследований;

— ПОМОЩЬ В ОРГАНИЗАЦИИ системы продаж в компании или повышении ее эффективности;

— ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ: получение актуальной информации о мероприятиях и программах, направленных на поддержку инновационного предпринимательства в Самарской области и в России;

— ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТОВ: публикации в СМИ, участие в региональных и федеральных выставках, представление проекта в рамках экспозиции «Сделано в технопарке» и участие во встречах с иностранными и российскими делегациями;

— ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСЛУГ в сфере инжиниринга, проектирования, прототипирования;

— УЧАСТИЕ в деловых и образовательных мероприятиях технопарка;

— УЧАСТИЕ В КЛУБЕ РЕЗИДЕНТОВ технопарка: нетворкинг для резидентов, поиск потенциальных клиентов, заказчиков и партнеров среди резидентов технопарка;

— ИМИДЖ инновационной, современной компании, развивающейся в соответствии с приоритетными направлениями российской экономики.

Также резидентам «Жигулевской долины» доступна актуальная информация о программах поддержки предпринимательства, конкурсах, мероприятиях, выставках, конференциях и т.п., осуществляемых в регионе, сообщает пресс-служба технопарка.

Фото: пресс-служба технопарка