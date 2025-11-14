149

Тарифы на мобильную связь и интернет могут снизить для самарцев. Один из крупнейших мобильных операторов страны подписал мировое соглашение в арбитражном суде по спору с ФАС о повышении тарифов.

Их подняли весной 2024 года более чем на 8%. Федеральная антимонопольная служба признала их необоснованными и выписала штраф три миллиарда рублей.

После подписания соглашения компания обязалась предоставить альтернативные тарифы тем абонентам, у которых выросла цена услуг, или кэшбек 8% от ежемесячной платы на год, либо дополнительные услуги (пакеты минут, интернета и др.), пишет Самара-КП.