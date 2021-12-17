Субъекты малого и среднего предпринимательства Самарской области получат новые налоговые льготы

106

17 декабря 2021 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провёл внеочередное заседание Правительства Самарской области. Был рассмотрен и утвержден вопрос, который касается улучшения условий работы малого и среднего бизнеса в регионе.

Малое и среднее предпринимательство – приоритетное направление развития Самарской области, в секторе работает более 590 тысяч человек. Региональным министерством экономического развития и инвестиций представлен проект закона, предусматривающий изменение критериев применения пониженных налоговых ставок по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения для субъектов МСП, осуществляющих деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения COVID-19. Их перечень утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434.

«Важное своевременное решение, которое мы принимаем по поручению Губернатора Дмитрия Игоревича Азарова, после обсуждения с предпринимательским сообществом. При том, что это приведет к выпадающим доходам из областного бюджета, фактически мы сохраняем налогоплательщиков, что в перспективе обернется ростом и занятости, и налоговых поступлений. Хочу сказать, что на сегодняшний день, несмотря на кризис, в регионе фиксируется значительное количество субъектов малого и среднего предпринимательства. Малый бизнес восстанавливается, и делает это достаточно уверенно. За 9 месяцев текущего года объем налоговых поступлений от предприятий, работающих по упрощенной системе налогообложения, превысил показатели аналогичного периода прошлого года на 3,5 млрд. рублей», - подчеркнул председатель Правительства Самарской области.

Проектом закона предлагаются следующие изменения. Во-первых, критерий снижения уровня доходов субъектов малого и среднего предпринимательства за отчетный (налоговый) период 2021 года по отношению к уровню доходов за отчетный (налоговый) период 2019 года предложено установить в размере 5% и более (взамен ранее установленного 20% и более). Критерий предельного размера дохода субъектов МСП в целях налогообложения за отчетный (налоговый) период 2021 года - увеличить до 75 млн. рублей (взамен ранее установленного до 50 млн. рублей).

Во-вторых, законопроект предусматривает распространение применения пониженных налоговых ставок по упрощенной системе налогобложения на налогоплательщиков – организации и индивидуальных предпринимателей, вновь созданных с 1 января 2021 года и осуществляющих деятельность в отраслях российской экономики, входящих в перечень пострадавших отраслей.

Как отметил министр экономического развития Дмитрий Богданов, предлагаемая мера расширяет доступ субъектов малого и среднего предпринимательства пострадавших отраслей к применению пониженных ставок по упрощенной системе налогообложения, что позволит предпринимателям восстановиться после кризиса 2020 года и вынужденных ограничений текущего года.

В настоящее время на территории Самарской области зарегистрировано 128,7 тысяч субъектов МСП. В отраслях, попадающих под действие закона, осуществляют деятельность порядка 30,5 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. В их числе начинающих бизнес - 2,4 тысяч субъектов МСП, у которых работает более 100 тысяч человек.

Период распространения предлагаемых налоговых льгот - с 1 января 2021 года

по 31 декабря 2021 года. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Законопроект будет рассмотрен на заседании Самарской Губернской Думы, которое планируется 23 декабря 2021 года.