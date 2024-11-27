стоимость вторичной недвижимости в Самаре продолжает стагнировать в ноябре

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По данным сервиса Яндекс Недвижимость, за ноябрь в среднем по российским миллионникам квадратный метр вторичной недвижимости прибавил к цене 0,3%, его средняя стоимость составила 135 000 р. При этом стагнация на рынке готового жилья продолжается уже полгода. По итогам июня 2024 года средние цены за метр на вторичном рынке в городах-миллионниках составляли 132 000 р. За последние 6 месяцев изменение средней стоимости квадратного метра не превысило 2%.

В ноябре в Самаре было зафиксировано незначительное снижение медианной стоимости квадратного метра готового жилья - на 0,1% (до 114 000 рублей). Медианная полная цена готовой квартиры в городе составила 5,6 млн в ноябре, как и в прошлом месяце. Относительно октября количество доступных предложений на вторичном рынке в городе сократилось на 2%.

В ноябре незначительное снижение медианной стоимости “квадрата” в течение месяца отмечалось в Ростове-на-Дону, (-0,9% до 112 000 р/кв.м), в Волгограде (-0,2% до 96 000 р/кв.м), Екатеринбурге (-0,1% до 116 000 р/кв.м), Красноярске (-0,1% до 119 000 р/кв.м) и Самаре (-0,1% до 113 000 р/кв.м).

Также медианная стоимость квадратного метра на вторичном рынке немного выросла в Казани (+0,9% до 171 000 рублей), Краснодаре (+0,8% до 121 000 рублей) и Перми (+0,8% до 101 000 рублей). Далее следуют Санкт-Петербург (+0,6% до 205 000 рублей) и Омск (+0,6% до 105 000 рублей). В половине мегаполисов изменение цены составило менее 0,5%. Рост медианной цены одного метра более 1% продемонстрировала только Уфа (+1,9% до 114 000 рублей).

«Рынок вторичного жилья находится в стагнации уже несколько месяцев, - комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор Яндекс Недвижимости, - Стоимость “вторички” в крупнейших городах России от месяца к месяцу либо незначительно снижается, либо демонстрирует минимальный рост. При этом все больше покупателей готовы воспользоваться сбережениями для покупки готового жилья вместо использования заемных средств. Однако более интересные тенденции происходят с ценами на этапе показа квартиры и заключения сделки. Поскольку срок экспозиции за последний год вырос, продавцы все чаще готовы идти на торг и предлагать дисконты покупателям, в частности с наличными деньгами и намерением заключить сделку в кратчайшие сроки. В среднем за время активности объявления о продаже вторичной недвижимости продавец опускает цену на 4-5%. Однако в ряде случаев скидки могут быть более значительными, и достигать 10% от полной цены квартиры. С увеличением количества таких сделок, средний размер скидок в крупнейших городах, вероятно, продолжит расти».

Объем предложения в среднем по миллионникам снизился в октябре на 2%. Наиболее значительное сокращение базы фиксируется в Челябинске, Красноярске, Воронеже, Ростове-на-Дону, Омске, Казани и Екатеринбурге – от 11,5% до 3,7%. Сокращение предложения в городах может быть связано с перетоком части собственников, не готовых ждать “своего” покупателя или делать большой дисконт, чтобы ускорить продажу, в сегмент долгосрочной аренды.

Городами с самыми дорогими квадратными метрами на вторичном рынке остаются Москва (+0,3% за месяц до 339 000 р/кв.м), Санкт-Петербург (+0,6% до 205 000 р/кв.м), Казань (+0,9% до 171 000 р/кв.м), Нижний Новгород (+0,2% до 133 000 р/кв.м) и Краснодар (+0,8% до 121 000 р/кв.м). “Квадраты” менее 100 000 р на рынке вторичной недвижимости реализуются в Волгограде, Челябинске, Воронеже.