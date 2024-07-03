стоимость квадратного метра в новостройках Самары опустилась ниже 100 000 рублей

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По данным сервиса Яндекс Недвижимость в июне в крупнейших городах России объем предложений в новостройках снизился в среднем на 5,9%. Это произошло ввиду повышенного спроса на строящееся жилье в преддверии сворачивания льготной ипотечной программы с господдержкой, а также из-за изменения стратегии ряда девелоперов.

В Самаре в июне стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья снизилась на 1,2% и составила 99 000 рублей. За последний год новостройки в Самаре подорожали всего на 2,2% — это самый низкий показатель среди всех городов-миллионников. Средняя полная стоимость новостроек в городе составила 5,2 млн рублей в июне.

В среднем по миллионникам России рост медианных цен на новостройки в июне составил 1,3%. Лидером роста является Омск (+10,1% до 144 000 р/кв.м), однако в Омске немного новых строящихся проектов, поэтому даже органическое вымывание наиболее дешевых предложений из базы драматически влияет на медианную цену. Также существенный рост медианной цены продемонстрировали Новосибирск (+5,8% до 146 000 р/кв.м), Уфа (+5,5% до 149 000 р/кв.м), Казань (+3% до 212 000 р/кв.м) и Санкт-Петербург (+2,8% до 244 000 р/кв.м). Важно отметить, что этот рост в большей степени обусловлен вымыванием наиболее дешевых предложений, хотя есть и отдельные случаи повышения цен девелоперами.

Пятерку городов с самым дорогим квадратным метром в июне сформировали Москва (+2,1% до 349 000 р/кв.м), Петербург (+2,8% до 244 000 р/кв.м), Казань (+3% до 212 000 р/кв.м), Нижний Новгород (+1,8% до 189 000 р/кв.м) и Екатеринбург (+2,4% до 151 000 р/кв.м), сместивший в июне с пятой позиции Краснодар (-11,6% до 150 000 р/кв.м за счет снижения цен на новостройки бизнес-класса, что сильно повлияло на медианную цену).

“Накануне существенных изменений в условиях ипотечного кредитования мы наблюдаем весьма полярное поведение девелоперов в разных регионах, - комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор Яндекс Недвижимость, - В некоторых городах (например, в Волгограде) мы видим существенный органический прирост базы: уже представленные на Яндекс Недвижимости девелоперы выложили больше новых лотов. В ряде городов (например, в Воронеже и Красноярске) мы видим повышение маркетинговой активности девелоперов и рост их интереса к классифайдам как к каналу продаж. В ряде городов (например, в Новосибирске, Самаре, Москве, Краснодаре и Петербурге) мы, напротив, фиксируем существенное рыночное вымывание базы в 8-14%, связанное с повышенным спросом накануне завершения льготной ипотеки с господдержкой. Также в тех городах, где мы фиксируем особенно заметный рост медианной цены на фоне снижения объема предложений, мы можем предполагать снятие с продажи недорогих лотов: вероятно девелоперы вернут их в экспозицию позже”.