Россия сократила ввоз немецкого пива до исторического минимума

Россия в мае 2026 года сократила импорт немецкого пива до исторического минимума. Это следует из данных Евростата, с которыми 19 июля ознакомилось «РИА Новости».

По подсчетам агентства, закупки составили всего €56 тыс., что почти втрое ниже апрельских €146,3 тыс. и стало минимальным показателем за весь период современной статистики, ведущейся с 1988 года.

Кроме того, общий импорт пива из стран Европейского союза также снизился — с €2,1 млн в апреле до €1,5 млн в мае. Среди европейских поставщиков лидировали Чехия с объемом €599,6 тыс., Польша — €343,7 тыс., а также Бельгия — €278,9 тыс.