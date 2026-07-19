Для многих собака – настоящий член семьи, и отправляться в отпуск без нее готовы далеко не все. Согласно исследованию, проведенному по инициативе РКФ, более половины владельцев собак в России (а это 55,6%) категорически не готовы оставлять питомца дома, даже если это усложняет логистику и увеличивает бюджет поездки.

В опросе, охватившем 94 города и 54 региона РФ, выяснилось, что главным препятствием для путешествий с животными остаются ограничения со стороны отелей и транспорта. Однако опытные путешественники уже выработали целый арсенал лайфхаков для комфортного совместного отдыха.

«Наш опрос подтверждает устойчивый тренд: для большинства владельцев собака – не просто питомец, а полноценный член семьи, и оставлять её на время отпуска психологически сложно. Главный сдерживающий фактор сейчас – даже не финансовый, а инфраструктурный: отели и перевозчики пока не успевают за растущим спросом на комфортные pet-friendly условия. Это ясный запрос, который по-прежнему требует новых решений», — делится президент Российской кинологической федерации Владимир ГОЛУБЕВ.

Портрет путешественников

В опросе приняли участие 288 владельцев собак. Более половины участников (55,2%) имеют как минимум двух питомцев. 44,8% содержат одну собаку.

В обязательном порядке в отпуск собаку берут с собой 60,4% владельцев. 30,6% берут собаку в отпуск иногда, оценивая свои возможности и ситуацию.

Чаще всего в поездки отправляются со взрослыми собаками (от 1,5 до 8 лет) – таких животных насчитывается 63,3% от общего числа. Что касается размера, то преимущество у средних собак (от 8 до 25 кг) – их 48%, тогда как крупных (более 25 кг) – 29,8%, а маленьких (до 8 кг) – 22,3%. Таким образом, чаще всего путешествуют собаки среднего размера, но и владельцы крупных питомцев не отказываются от поездок.

Регулярность и география

41,7% опрошенных берут собак в отпуск на срок более 7 дней дважды в год. Ещё 25% берет отпуск один раз.

В краткие поездки (3-5 дней) владельцы берут питомца ещё чаще – 63,2% ответили, что делают это всегда. Ещё 29,9% делают это иногда, и только 6,9% никогда не берут.

В настоящее время 92,4% россиян путешествуют с собакой по России. Выезжают за границу лишь 7,6%.

Предпочтений в активном или, напротив, расслабляющем отдыхе не выявлено – голоса разделились поровну (38,5%). Ещё 23% любят познавательный отдых.

Главные препятствия и стоимость

39,2% респондентов настроены оптимистично и отмечают, что никогда не сталкиваются с трудностями. Остальные участники всё же выделили ограничения. Топ препятствий:

● Ограничения отелей и транспорта – 28,1% (главная проблема).

● Комплекс трудностей (от сложности подготовки до роста стоимости отпуска) отметили 14,9%.

● Невозможность посещения достопримечательностей (музеи, рестораны) – 11,8%.

● Ещё 3,5% останавливает стоимость перевоза, а 2,1% честно отметили, что собака плохо переносит дорогу. Лишь 0,3% столкнулись со сложностями с документами.

Что касается финансов, то 49,7% владельцев признают, что собака увеличивает стоимость поездки, но не критично. Однако для 32,2% расходы на питомца сопоставимы с тратами на полноценного взрослого человека.

Основные статьи расходов: доплата за проживание в отеле (35,1%), доплата за провоз в транспорте (21,2%), усложнение маршрута (19%) и ветеринарные справки и прививки (12,6%).

Инфраструктура и планирование

Наличие pet-friendly инфраструктуры становится решающим фактором при выборе места отдыха. Почти 40% опрошенных считают этот критерий критичным. Поэтому заранее изучают условия:

● 49,3% проверяют только принципиальные моменты (проживание и транспорт).

● 38,5% изучают всё досконально: площадки для выгула, ветклиники и кафе.

Интересно, что 52,1% респондентов даже готовы платить больше за дополнительные pet-friendly услуги, если это действительно принесёт комфорт. При этом большинство (72,2%) предпочитают передвигаться на личном автомобиле, чтобы обеспечить максимальную мобильность и комфорт для питомца.

Лайфхаки: как сделать отдых идеальным

Участники опроса поделились проверенными советами. Главный секрет успеха (и его упоминают чаще всего) – воспитание и социализация собаки.

● Опытные туристы также советуют снимать частные дома или коттеджи. Хорошим вариантом считается и проживание в палатках.

● При бронировании сразу сообщайте, что собака воспитанная, привитая – это успокаивает арендодателей. Отправляйте фото собаки владельцу при аренде – это тоже располагает.

● В дороге важно иметь при себе привычную еду и воду, ветеринарную аптечку и «кусочек дома» (лежанку, игрушки).

● Для перевозки собак необходимо оборудовать машину гамаком, ремнем безопасности, клеткой или боксом, чтобы любой собаке с учетом ее размера было максимально удобно и безопасно. Не менее важно приучать к поездкам на разных типах транспорта с раннего возраста.

● Яркая амуниция и одежда в паре с владельцем помогают расположить окружающих и снимают напряженность в общественных местах. Для безопасности очень советуют ошейник с GPSтрекером.

В опросе, проведённом по инициативе Российской кинологической федерации (РКФ), приняли участие 288 владельцев собак из 94 населённых пунктов и 54 субъектов Российской Федерации. География охватывает все федеральные округа страны, включая самые отдалённые регионы.

Исследование проводилось с целью выяснить, с какими сложностями сталкиваются владельцы при планировании отпуска с питомцем.