В Тольятти задержали мужчину по подозрению в угрозе убийством своей экс-супруги

В начале июля текущего года в дежурную часть отдела полиции по Центральному району Управления МВД России по г. Тольятти за помощью обратилась местная жительница 1987 года рождения. Женщина сообщила о том, что её бывший муж угрожает ей убийством.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции убедились, что в настоящее время, жизни пострадавшей ничего не угрожает, установили возможных очевидцев произошедшего, опросили их и потерпевшую.

В ходе опроса, заявительница пояснила полицейским, что у нее произошёл конфликт с бывшим мужем из-за раздела имущества. По словам заявительницы, в ходе начавшегося словесного конфликта мужчина снял со стены макет шашки и стал угрожать экс-супруге убийством. Слова угрозы хозяйка квартиры восприняла как реально опасные для жизни и здоровья и вызвала полицию. Мужчина, услышав об обращении женщины в органы внутренних дел, скрылся.

Участковый уполномоченный полиции установил местонахождение злоумышленника, задержал его и доставил в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса ранее несудимый 52-летний местный житель признался в совершении противоправного деяния. Он пояснил, что в ходе конфликта не смог сдержать эмоции, так как находился в состоянии алкогольного опьянения.

Отделом дознания ОП Центрального района Управления МВД России по городу Тольятти в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством).