В Самарской области растет спрос на уникальные акцентные растения

Загородный участок всё чаще воспринимается не только как место для отдыха, но и как пространство для продуманного ландшафтного дизайна. Акцентные растения помогают сделать территорию выразительнее: добавить саду архитектурности, сезонного цветения, южного настроения или ощущения камерного ухоженного пространства. В Самарской области на Авито представлены разные варианты для озеленения — от ниваки из казацкого можжевельника до сакуры из Японии и плодоносящего лимонного дерева.

Открывает подборку ниваки из казацкого можжевельника стоимостью 450 000 ₽. Такое растение можно рассматривать как полноценный ландшафтный объект: сформированная крона выглядит как живая скульптура и сразу задает участку более премиальный, продуманный вид. Ниваки хорошо подходит для японского сада, парадной зоны, пространства у террасы, входной группы или композиции с камнем и декоративной отсыпкой. Казацкий можжевельник ценят за выразительную форму, плотную хвою и устойчивость, а взрослая сформированная посадка позволяет не ждать несколько сезонов, пока растение станет заметным акцентом.

Продолжает подборку сакура из Японии стоимостью 38 000 ₽. Это растение подойдет тем, кто хочет добавить в сад выразительное весеннее цветение и более утонченную декоративность. Сакура хорошо смотрится у фасада дома, в зоне отдыха, рядом с дорожками или как отдельный акцент на газоне. Такой вариант может быть интересен для камерного сада, где важны не масштаб, а редкость, происхождение и сезонный визуальный эффект.

Завершает подборку лимонное дерево стоимостью 30 000 ₽. Такой вариант подойдет тем, кто хочет добавить участку или зимнему саду более южное настроение и при этом получить не только декоративное, но и плодоносящее растение. Лимонное дерево может стать акцентом на террасе, в оранжерее, у панорамного окна или в зоне отдыха в теплый сезон. В отличие от классических садовых деревьев, цитрус создает ощущение курортного пространства и хорошо работает как необычная деталь в ландшафте.