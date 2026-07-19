Госдума рассмотрит запрет проживания в России мигрантам с судимостью

Депутаты Государственной думы рассмотрят законопроект, предполагающий введение запрета на получение российского гражданства или права проживания на территории России мигрантам с непогашенной или неснятой судимостью. Об этом 19 июля сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Одним из них предлагается исключить возможность получения гражданства Российской Федерации или права на проживание в нашей стране мигрантами, имеющими непогашенную или неснятую судимость за совершение любого преступления на территории России или за ее пределами», — написал он в мессенджере «Макс».

Володин подчеркнул, что законопроект предполагает аннулирование ранее выданного вида на жительство или разрешения на временное проживание в РФ при выявлении такого факта. На следующей неделе Госдума продолжит рассматривать инициативы, направленные на совершенствование миграционной политики, пишут "Известия".