В Минздраве назвали возраст окончания молодости по классификации ВОЗ

Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), период молодости в жизни человека продолжается до 45 лет. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщила главный внештатный гериатр Минздрава, член-корреспондент Российской академии наук Ольга Ткачева.

«Официально молодой возраст заканчивается по классификации ВОЗ в 45 лет. Поэтому, если ориентироваться на классификацию ВОЗ, то это где-то 45 лет», — сказала она в беседе с «РИА Новости».

Врач‑гериатр, невролог и руководитель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новоселов 14 июля рассказал, как узнать свой биологический и ментальный возраст. Эксперт отметил, что основные биологические этапы — половое созревание и наступление менопаузы — за последние десятилетия практически не изменились. По его мнению, современный человек лишь выглядит моложе благодаря питанию и физической активности.