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Стоимость долгосрочной аренды в Самаре снизилась на 6,8% за квартал

10 апреля 2025 12:16
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стоимость долгосрочной аренды в Самаре снизилась на 6,8% за квартал

Снижение стоимости съемного жилья в Самаре отмечается и в течение месяца – на 1,7%.

По данным сервиса Яндекс Аренда, медианная стоимость долгосрочной аренды квартир всех типов комнатности в городах-миллионниках по итогам марта 2025 г. составила 34 000 руб. За месяц показатель снизился на 2,3%, за квартал — на 7,5%. Сокращение стоимости связано со значительным ростом предложения. Число сдаваемых в долгосрочную аренду квартир относительно февраля 2025 г. выросло на 4,2%, в сравнении с концом 2024 г. — на 28%.

В Самаре по итогам марта 2025 г. медианная стоимость долгосрочной аренды квартир всех типов комнатности составила 28 000 руб, что на 1,7% ниже уровня февраля 2025 г. и на 6,8% меньше медианной ставки в конце 2024 г. Сокращение стоимости сопровождается значительным ростом предложения. Число сдаваемых в долгосрочную аренду квартир относительно февраля 2025 г. увеличилось на 12,7%, в сравнении с концом 2024 г. – на 43,8%. Интерес к съемному жилью со стороны арендаторов немного вырос. Так, в связи с ростом сезонной активности в Самаре количество просмотров объявлений о сдаче жилья на долгосрочный период выросло на 16% относительно февраля 2025 г. и на 33,3% относительно декабря 2024 г.

«Спрос на долгосрочную аренду в миллионниках сегодня держится на стабильном уровне, характерном для начала весны. Активность арендаторов выросла: в среднем объявления о сдаче квартир в марте арендаторы просматривали на 30% чаще, чем в конце 2024 г. Однако не менее активны и собственники жилья. Предложение квартир в сегменте растет из-за оживления рынка после предновогоднего периода и длинных праздников, в том числе за счет нераспроданной вторичной недвижимости. В результате самые дешевые квартиры сегодня находятся в экспозиции дольше, что и влияет на медианную стоимость, приводя к ее снижению в течение месяца и квартала», — комментирует Роман Жуков, руководитель сервиса Яндекс Аренда.

Наиболее значительное сокращение медианной ставки долгосрочной аренды в течение месяца продемонстрировали Челябинск (-6,4%; до 26 000 руб.), Санкт-Петербург (-5,7%; до 40 000 руб.), Омск (-5%; до 24 000 руб.), Москва (-3,2%; до 82 000 руб.) и Краснодар (-2,9%; до 29 000 руб.). Еще в 8 мегаполисах — Казани, Уфе, Ростове-на-Дону, Воронеже, Самаре, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Перми — медианная ставка съемного жилья снизилась в диапазоне от 0,5 до 2,7% за месяц.

Стоимость долгосрочной аренды не изменилась в течение месяца в Новосибирске (35 000 руб.) и в Волгограде (25 000 руб.). В Красноярске медианная ставка за месяц немного выросла — на 1,2% относительно февраля 2025 г., до 26 000 руб.

В течение I квартала 2025 г. медианная стоимость долгосрочной аренды сократилась в 15 из 16 миллионников. Наиболее значительное снижение медианной ставки показали Волгоград (-18,2%; до 25 000 руб.), Ростов-на-Дону (-12,1%; до 30 000 руб.), Санкт-Петербург (-12%; до 40 000 руб.), Челябинск (-11%; до 26 000 руб.) и Москва (-10,2%; до 82 000 руб.). В остальных мегаполисах снижение ставки в течение квартала находилось в диапазоне от 1% (в Уфе) до 9,7% (в Казани). Сокращение ставки сопровождается ростом предложения во всех городах.

Единственный миллионник, продемонстрировавший небольшой рост цены в течение трех месяцев, — Красноярск (+1,8%; до 26 000 руб.).

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