Срок вступления самозапрета на кредиты предложили перенести на 2025 год

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Комитет Госдумы по финансовому рынку предложил отложить ввод самозапрета на кредиты до 15 января 2025 года. Законопроект, в котором прописан такой механизм, опубликован в Системе обеспечения законодательной деятельности.

Документ позволит гражданам РФ устанавливать в своей кредитной истории запрет на выдачу кредитов банками и займов микрофинансовыми организациями (МФО).

Предложения содержатся в наборе поправок ко второму чтению. Первоначально предполагалось, что закон вступит в силу 1 июля 2024 года. Также добавлена возможность подачи заявления о самозапрете через многофункциональные центры (МФЦ) с 15 июля 2025 года, пишут "Известия".

20 апреля 2023 года в Госдуму был внесен законопроект о праве вводить запрет на выдачу кредитов самому себе. Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия», член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал «Известиям» 21 апреля, что это механизм добровольного ограничения выдачи кредита, который предложил ввести Центробанк годом ранее, и его реализация позволит обезопасить людей от мошенников.

Позднее, 22 июня, сервис альтернативного кредитования Moneyman сообщил «Известиям», что, согласно результатам его опроса, почти две трети респондентов (63%) в России выступили за самозапрет на кредиты.

В первом чтении законопроект был принят Госдумой 10 октября 2023 года. Рассмотрение во втором чтении запланировано на 20 февраля.