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От семян до продукции – все, что касается возделывания подсолнечника, обсудили участники дискуссионного клуба «Агроном, думай!». Очередное заседание прошло на базе агрономического факультета аграрного университета. В его работе принял участие глава Минсельхоза Николай Абашин. Он отметил, что в регионе вместе с увеличением площадей пашни растут и посевы под подсолнечником. В этом году из 2,2 млн га культура была посеяна на 763 тыс. га. Однако дальнейшее наращивание объемов производства возможно только за счет увеличения продуктивности.



– Средняя урожайность подсолнечника в области составляет порядка 14 ц/га. Оригинаторы говорят, что можно собирать и 20, и за 20 ц/га. Реально ли это? Десять лет назад мы говорили, что у нас получать зерновые со средней урожайностью 50 и 100 ц/га невозможно. Сегодня это обыденно. По этому году, не самому благоприятному, в Шигонском районе ряд хозяйств декларировали на отдельных участках урожайность по озимым 100 ц/га. Мы научились это делать. Теперь задача № 1 – повысить продуктивность и технических культур, не увеличивая посевных площадей, – призвал министр.



Выработка выверенной технологии возделывания подсолнечника продиктована целым рядом причин. Одна из них касается проблемы сохранения плодородия почвы. Сегодня в регионе подсолнечник по среднему показателю возвращается на одно и то же поле раз в три года, а в ряде случаев и раз в два года. Как это сказывается на почве, рассказал Сергей Обущенко, руководитель станции агрохимической службы. Ученые агровуза и селекционеры поделились результатами опытов по разным технологиям. Это касается и системы подкормки, и средств защиты растений, и выбора сортов и гибридов.



Тема увеличения продуктивности выращивания подсолнечника актуальна сегодня еще и потому, что в регионе семимильными шагами развивается переработка масличных культур, которой необходимо сырье. Участники клуба выразили готовность совместно искать пути решения проблем, сообщает Минсельхозпрод Самарской области.