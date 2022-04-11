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Среднее зарплатное предложение в Самарской области составляет 43 тысячи рублей

11 апреля 2022 09:45
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Среднее зарплатное предложение в Самарской области составляет 43 тысячи рублей

Эксперты hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников, проанализировали вакансии, открытые за последний месяц в Самарской области, чтобы выяснить как изменился размер среднего зарплатного предложения по сравнению с прошлым годом.

В марте среднее зарплатное предложение для соискателей региона составило 43 тысячи рублей, что на 1,9 тыс. руб. выше, чем в марте 2021 года. При этом средняя предлагаемая зарплата в Самаре составила 46,6 тыс. руб., в Тольятти – 39,3 тыс. руб.

В целом по Самарской области в разрезе профессиональных сфер наиболее высокая средняя предлагаемая зарплата ожидаемо оказалась в профобласти «Высший менеджмент» - 59,4 тыс. руб., в добывающей отрасли – 56,3 тыс. руб., в автобизнесе – 50,2 тыс. руб., а также в маркетинге, рекламе, PR – 49,2 тыс. руб. и в сфере строительства, недвижимости – 49,2 тыс. руб.

Антитоп по уровню зарплатного предложения в Самарской области возглавила профобласть «Госслужба, НКО» - 31 тыс. руб. Чуть больше предлагают представителям индустрии красоты и фитнеса – 37,2 тыс. руб., научно-образовательной сферы – 37,9 тыс. руб., индустрии гостеприимства (туризм, гостиницы, рестораны) – 38,2 тыс. руб., в профобласти «Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятий» - 39,2 тыс. руб.

Также среднее зарплатное предложение ниже среднего по региону оказалось в таких профессиональных сферах, как «Закупки» (42,7 тыс. руб.), «Искусство, развлечения, масс-медиа» (42,1 тыс. руб.), «Медицина, фармацевтика» (42 тыс. руб.), «Административный персонал» (40,5 тыс. руб.), «Юриспруденция» (40,1 тыс. руб.), «Продажи» (39,9 тыс. руб.).

Теги: Опрос

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