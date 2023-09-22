Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарец нашел чужую карту и расплатился ею в двадцати магазинах
Самарец нашел чужую карту и расплатился ею в двадцати магазинах
Специалисты "РКС-Самара" записали полезные видео-инструкции для абонентов
Специалисты "РКС-Самара" записали полезные видео-инструкции для абонентов
В Самарской области участились случаи телефонного мошенничества
В Самарской области участились случаи телефонного мошенничества
В Самаре Mitsubishi сбил женщину
В Самаре Mitsubishi сбил женщину
Молодой новокуйбышевец присвоил чужой телефон и покупал парфюмерные и туалетные принадлежности
Молодой новокуйбышевец присвоил чужой телефон и покупал парфюмерные и туалетные принадлежности
СамГМУ стал участником «Консорциума медицинских вузов» в рамках проекта «Центры компетенций»
СамГМУ стал участником «Консорциума медицинских вузов» в рамках проекта «Центры компетенций»
Спрос на ремонт бытовой техники в России вырос.
Спрос на ремонт бытовой техники в России вырос
Дмитрий Азаров официально вступит в должность губернатора Самарской области 25 сентября
Дмитрий Азаров официально вступит в должность губернатора Самарской области 25 сентября
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.08
-0.54
EUR 102.36
-1.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Донецкий академический симфонический оркестр им. С. Прокофьева выступил в Самарской филармонии
23 сентября в Сквере Эльдара Рязанова пройдет концерт группы TARAXACUM
Самарский университет приглашает школьников, студентов ССУЗов, их родителей и учителей физики на Всероссийский день физики
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Спрос на ремонт бытовой техники в России вырос

22 сентября 2023 11:43
88
Спрос на ремонт бытовой техники в России вырос.

 

Аналитики платформы Авито Услуг определили идеальную для россиян стоимость ремонта бытовой техники и выяснили, что зумеры предпочитают ремонт покупке чаще других

По сравнению с прошлым годом спрос на мастеров по ремонту крупной бытовой техники вырос более чем в два раза (+110%), а по ремонту мелкой — почти в полтора (+43%).

 За ремонтом техники за прошедший год обращался каждый второй (55%) россиянин. При этом чаще всего ломались мелкая бытовая техника (электрочайники, мультиварки, миксеры и т.д.) (у 41% респондентов), стиральные машинки (31%) и холодильники (14%). 

 У россиян есть четкое представление, больше какой суммы они не готовы тратить на ремонт бытовой техники. Для большинства россиян (от 43% до 57% в зависимости от типа бытовой техники) важная психологическая отметка — 5 тысяч рублей.

 Топ-3 причины для стресса во время ремонта техники — страх столкнуться с недобросовестными мастерами (его испытывают 40% россиян), непонимание, из чего складывается цена на ремонт (34%) и сложности с поиском мастеров с хорошими отзывами (30%). 

Неожиданный вывод: чем моложе человек, тем более вероятно он выберет ремонт бытовой техники вместо покупки новой. Люди из категории в возрасте 18-24 лет реже других отвечали, что не будут анализировать поломку и сразу приступят к поиску новой техники. 

Фото: pxhere.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров официально вступит в должность губернатора Самарской области 25 сентября
22 сентября 2023  11:30
Дмитрий Азаров официально вступит в должность губернатора Самарской области 25 сентября
93
Самарский губернатор рассказал о предложениях по развитию рынка труда 
22 сентября 2023  09:36
Самарский губернатор рассказал о предложениях по развитию рынка труда 
178
В Самарской области прошло совещание с застройщиками
21 сентября 2023  13:08
В Самарской области прошло совещание с застройщиками
349
В Самаре из-за строительства метро снова скорректируют транспортную схему
21 сентября 2023  10:45
В Самаре из-за строительства метро снова скорректируют транспортную схему
797
Самарцы смогут посетить выставку-форум «Комфортная городская среда»
21 сентября 2023  09:28
Самарцы смогут посетить выставку-форум «Комфортная городская среда»
323
Весь список