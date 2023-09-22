Спрос на ремонт бытовой техники в России вырос.

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Аналитики платформы Авито Услуг определили идеальную для россиян стоимость ремонта бытовой техники и выяснили, что зумеры предпочитают ремонт покупке чаще других

По сравнению с прошлым годом спрос на мастеров по ремонту крупной бытовой техники вырос более чем в два раза (+110%), а по ремонту мелкой — почти в полтора (+43%).

За ремонтом техники за прошедший год обращался каждый второй (55%) россиянин. При этом чаще всего ломались мелкая бытовая техника (электрочайники, мультиварки, миксеры и т.д.) (у 41% респондентов), стиральные машинки (31%) и холодильники (14%).

У россиян есть четкое представление, больше какой суммы они не готовы тратить на ремонт бытовой техники. Для большинства россиян (от 43% до 57% в зависимости от типа бытовой техники) важная психологическая отметка — 5 тысяч рублей.

Топ-3 причины для стресса во время ремонта техники — страх столкнуться с недобросовестными мастерами (его испытывают 40% россиян), непонимание, из чего складывается цена на ремонт (34%) и сложности с поиском мастеров с хорошими отзывами (30%).

Неожиданный вывод: чем моложе человек, тем более вероятно он выберет ремонт бытовой техники вместо покупки новой. Люди из категории в возрасте 18-24 лет реже других отвечали, что не будут анализировать поломку и сразу приступят к поиску новой техники.

Фото: pxhere.com