специалисты со знанием китайского языка стали самыми востребованными среди работодателей

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Эксперты Авито Работы проанализировали динамику спроса и зарплатных предложений для специалистов со знанием иностранных языков на платформе и выяснили, что этой зимой специалисты с китайским языком стали требоваться чаще в 5,5 раза по сравнению с данными зимы 2022-2023 года.

Несмотря на растущий спрос на специалистов со знанием китайского, среди вакансий, требующих знание иностранного языка, чаще всего по-прежнему встречаются пункты о знании английского. Всего доля вакансий с требованием английского составила 78% от всех вакансий, требующих знание какого-либо иностранного языка. Доля же вакансий с требованием китайского составляет пока 14%. Популярность среди работодателей начал набирать корейский язык — за последний год спрос на специалистов со знанием корейского вырос в 4,5 раза.

Общая численность вакансий с требованием знания иностранных языков выросла в полтора раза. На 6% вырос спрос на учителей со знанием английского, и они же являются самой массовой вакансией среди специалистов со знанием иностранных языков. Также часто английский язык требуется на вакансиях продавца-консультанта и оператора колл-центра. Китайский язык чаще всего требуется на позиции учителя, переводчика и менеджера по продажам.

Например, в Амурской области переводчику китайского языка готовы предложить 60 000-100 000 рублей в месяц, а менеджер ВЭД в том же регионе может претендовать на доход от 130 000 рублей ежемесячно. Опытному менеджеру по продажам со знанием английского языка в Ленинградской области предлагают 85 000-200 000 рублей в месяц в зависимости от процента продаж.

В целом по России средние зарплатные предложения для специалистов со знанием китайского языка выросли на 28% за год, составив 82 313 рублей в месяц при полном рабочем дне. Англоговорящим соискателям работодатели готовы предложить в среднем 57 749 рублей в месяц.

«Большинство вакансий с требованием знания иностранного языка подразумевают именно владение английским, но сейчас мы видим резкое увеличение запросов на кандидатов со знанием китайского. Это свидетельствует о том, что компании активно ищут специалистов, готовых к ведению бизнеса с китайскими контрагентами или к работе в компаниях с китайским капиталом. Это может быть связано с развитием торговых отношений между Россией и Китаем, а также с появлением китайских инвесторов на российском рынке. Учитывая эти факторы, можно предположить, что конкуренция за соискателей с китайским языком будет только усиливаться», — прокомментировал управляющий директор Авито Работы Дмитрий Пучков.