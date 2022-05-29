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Совфед предложил продавать удобрения и зерно только за рубли

29 мая 2022 10:17
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Совфед предложил продавать удобрения и зерно только за рубли

Россия должна продавать на мировой рынок удобрения и зерно только за рубли. Эту точку зрения в Telegram-канале высказал член Совета Федераций, глава комитета по государственному строительству и конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Оплата поставок удобрений и зерна — только за рубли», — написал он.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о новом порядке расчета с недружественными странами за поставки энергоносителей. Иностранные потребители осуществляют оплату в рублях.

Бывший президент США Дональд Трамп констатировал, что решение Путина укрепило рубль до исторического максимума, пишет 360tv.ru.

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