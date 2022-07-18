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Сотрудники ИТ-компаний подали более 12 тыс. заявок на льготную ипотеку

18 июля 2022 13:30
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Сотрудники ИТ-компаний подали более 12 тыс. заявок на льготную ипотеку

Минцифры России подвело итоги действия программы льготного кредитования для ИТ-специалистов за первые два месяца.

«Мы видим очень высокую востребованность программы льготной ипотеки для ИТ-специалистов: за два месяца поступило более 12 тыс. заявок. В настоящий момент из них одобрено 8 тыс. заявок, а 1,6 тыс. ИТ-специалистов уже смогли приобрести недвижимость на льготных условиях на общую сумму 14,4 млрд рублей. Мы ожидаем, что до конца года количество ипотечных кредитов превысит ранее запланированные 10 тысяч», — сообщил замглавы Минцифры Максим Паршин.

Одобренные заявки есть уже в 60 регионах России. В некоторых из них процентные ставки по ИТ-ипотеке, благодаря местным льготным программам, могут быть снижены до 1%. Средняя стоимость недвижимости, которую приобретают участники программы, составляет 10,6 млн руб., а средняя площадь квартир — 65 кв. метров.

Чтобы воспользоваться льготной ИТ-ипотекой, нужно:

  • иметь российское гражданство;
  • работать в аккредитованной ИТ-компании, которая получает льготы по страховым взносам;
  • соответствовать возрастным ограничениям от 22 до 44 лет (включительно);
  • иметь средний доход (до вычета НДФЛ) за три месяца в размере 150 тыс. руб., если компания зарегистрирована в городе-миллионнике, и 100 тыс. руб. — в других населенных пунктах.

 Условия программы:

  • ставка — не более 5%;
  • первоначальный взнос — от 15%;
  • размер кредита — до 18 млн руб. в регионах-миллионниках и до 9 млн руб. в других регионах.

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