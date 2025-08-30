Сорта кофе робуста и арабика стали самыми подорожавшими товарами в мире в августе

181

Сорта кофе робуста и арабика показали наибольший рост стоимости среди мировых товаров в августе, в то время как пиломатериалы и медь потеряли в цене больше всего. Это следует из анализа данных ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов, проведенного «РИА Новости».

Стоимость робусты за месяц выросла в 1,5 раза, арабики — на 29%. Также в цене прибавили сахар на Лондонской бирже и соевые бобы на американском рынке, поднявшись на 4,9%. Среди металлов наибольший рост показал неодим, используемый для производства магнитов, подорожавший на 20% за месяц. Литий подорожал на 9,2%, а молибден — на 7,7%.

При этом цены на энергоносители снизились: бензин на Нью-Йоркской товарной бирже упал на 13,2%, нефть WTI — на 8,5%, Brent — на 8%. Среди других товаров сильнее всего подешевели пиломатериалы — на 19,2%, медь — на 18,3%, а апельсиновый сок потерял 13,7% стоимости, пишут "Известия".