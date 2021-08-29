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Собственникам сгоревших в Борском районе домов выплатят по 100 тысяч рублей

29 августа 2021 12:38
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Собственникам сгоревших в Борском районе домов выплатят по 100 тысяч рублей

Департамент управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области перечислят социальные выплаты погорельцам, пострадавшим из-за крупного лесного пожара в Борском районе. Всего на эти цели из резервного фонда губернатора выделено 3 миллиона 150 тысяч рублей.

— 50 тысяч рублей получит пострадавший от лесного пожара житель. Собственникам полностью сгоревших домов перечислят по 100 тысяч рублей, а тем, чье жилье пострадало частично, — по 50 тысяч рулей. При наличии нескольких собственников дома социальная выплата производится одному из них при наличии письменного согласия остальных. Если такого согласия нет, то выплатят деньги каждому, распределив сумму пропорционально долям, — следует из постановления губернатора Самарской области.

Список получателей соцвыплаты должно сформировать Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области. Деньги погорельцам переведут в порядке оказания соцпомощи (поддержки) в течение 5 рабочих дней после предоставления в Департамент управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области письменных заявлений, пишет 63.ру.

Ранее Минсоцдем региона анонсировал выплаты из областного бюджета для погорельцев: каждой семье по 10 000 рублей на человека на первоочередные нужды. Кроме того, областные власти обещали собственникам сгоревших домов приобрести новое жилье или восстановить старое.

Самый крупный природный пожар в Самарской области начался 21 августа 2021 года у села Гвардейцы в Борском районе. Причиной пожара стала человеческая безалаберность. Из-за штормового ветра огонь быстро добрался до жилых домов и хозяйственных построек. Мы рассказывали истории местных жителей, которые остались без крыши над головой и вещей.

К вечеру 21 августа огонь продолжил свое разрушительное действие и добрался до села Немчанка и Бузулукского бора.

Теги: Борский район В центре внимания выплаты лесные пожары пострадавшие

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