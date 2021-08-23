В Самарской области проводится проверка в связи с возникновением пожара в Борском районе

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Богатовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области в связи с возникновением пожара в Борском районе Самарской области начата доследственная проверка.

В результате пожара в селе Гвардейцы 21 августа 2021 года огнем уничтожены 14 частных жилых строений, далее огонь распространился в сторону разъезда Немчанка Борского района. В населенном пункте Немчанка в ходе неконтролируемого горения сгорело 16 домовладений, население частично эвакуировано. После чего, неконтролируемый пожар перекинулся на территорию национального парка «Бузулукский бор», горение распространилось в направлении села Борское.

В целях локализации пожаров задействованы техника и силы личного состава МЧС России, введен режим «Чрезвычайной ситуации». По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.