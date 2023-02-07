В Самаре загорелись два частных дома на общей площади 250 кв. м

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В 06.28 7 февраля в ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: г.о. Самара, Октябрьский район, ул. 2-я Радиальная, 60. Объявлен пожар по повышенному рангу вызова – Пожар № 2, сейчас ему дан отбой. На месте пожара происходит горение 2-х частных домов на общей площади 250 кв. м.

Пожар локализован в 07.39, площадь пожара составляет 250 м. кв. Ликвидация открытого горения в 07.54 07.02.2023 г.

Для тушения пожара привлечены 95 человек и 33 ед. техники, в том числе от МЧС России 66 человек и 19 ед. техники, сообщает облМЧС.

Сотрудники полиции работают на месте происшествия по адресу: Самара, Октябрьский район, ул. 2-ая Радиальная. Сотрудниками Госавтоинспекции обеспечен беспрепятственный подъезд спецтехники, организовано регулирование дорожного движения. Сотрудники ППСП осуществляют охрану общественного порядка. На место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы и руководство У МВД России по г. Самаре, территориального отдела внутренних дел. По факту происшествия будет проведена проверка и принято процессуальное решение, сообщает облМВД.