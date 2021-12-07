В Самаре во вторник, 7 декабря, произошел пожар на Птичьем рынке

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В 04.32 7 декабря в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Самара, Советский район, ул. Ново-Вокзальная, 2 а.

По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит горение торговых павильонов на открытой территории рынка.

Пожарно-спасательные подразделения привлекались по повышенному рангу вызова - Пожар № 2.

Площадь пожара составила 1200 кв.м.

Погибших и пострадавших нет.

На место пожара прибыла глава г.о. Самара Елена Владимировна Лапушкина.

Руководил тушением пожара начальник Главного управления генерал-майор внутренней службы Олег Васильевич Бойко.

В 06.32 оперативными действиями пожарно-спасательных подразделений пожар был локализован. В 09.30 пожар ликвидирован на площади 1200 кв.м.

Для тушения пожара привлекались 122 человека, 38 ед. техники.

В качестве дополнительных сил и средств привлекались: пожарная насосная станция, рукавный автомобиль и пожарный поезд с железнодорожной станции «Самара», сообщает облМЧС.