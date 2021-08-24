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Дмитрий Азаров о ситуации в Борском районе: "Ночь ключевая: очень важно не выпустить пожар с одного гектара"

24 августа 2021 22:34
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По состоянию на 20 часов на территории Борского района остаются действовать три очага пожара.

Вечером во вторник, 24 августа, Дмитрий Азаров в режиме видеоконференции провел очередное оперативное совещание по ликвидации природных пожаров на территории муниципальных образований региона.

«В муниципальных образованиях, к сожалению, пока не удается локализовать природные пожары. Жаркая пора продолжается», – отметил Глава региона в начале совещания.

Действительно, пожарные, военнослужащие сотрудники лесной охраны продолжают борьбу с огнем. По состоянию на 20 часов на территории Борского района остаются действовать три очага пожара, один из которых – на территории национального парка «Бузулукский бор».

Начальник МЧС России по Самарской области Олег Бойко отметил, что сегодня в течение дня из-за сильного ветра возникло 8 новых очагов, шесть из которых – уже ликвидированы. В тушении оставшихся двух задействованы 8 расчетов федеральных подразделений и 4 расчета министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования региона.

Угроза населенным пунктам Борского района снята. Тем не менее, на случай возгорания выставлены пожарные машины, трактора, произведена дополнительная опашка.

«Сегодня с 5 утра до 14 часов дня работало 3 вертолета. Самолет Ил-76 приступил к тушению с 16:00. Он сделал два сброса объемом 80 тонн воды по очагу», – доложил Олег Бойко. И добавил, что в вечерние часы погода стала благоприятной – ветер утих, жара значительно спала. При этом пожарные продолжают дежурить, чтобы оперативно принять меры по недопущению перехода низового пожара в верховой.

Площадь активного горения и активного тления в национальном парке на данный момент составляет менее 1 гектара, еще 5 – на территории государственного лесного фонда. Однако о локализации пожара пока говорить преждевременно.

«Нам удалось сделать просеки, и мы очаг возгорания окружили. В ближайшее время постараемся дотушить ранцевыми огнетушителями и продолжим создание минерализованной полосы ручным способом, автомобили туда проехать не смогут. Всю ночь будем караулить на случай усиления ветра, который может привести к распространению огня», – отметил директор национального парка «Бузулукский бор» Андрей Латыпов.

Губернатор подчеркнул: стратегически важно не допустить распространения пожара. «Ночь ключевая: очень важно не выпустить пожар с одного гектара. Давайте все для этого сделаем. Нужно держать границы, – подчеркнул Дмитрий Азаров, обращаясь к пожарным. – Давайте просчитаем возможную угрозу и при необходимости усилимся. Главное - ночью огонь удержать, потому что в это время суток тушить запрещено, мы не можем рисковать жизнью и здоровьем людей. Но удержать огонь в границах, чтоб добить его днем, – это главная задача».

Во время совещания Дмитрий Азаров запросил у Главы Борского района Эдуарда Ардабьева отчет об исполнении поручений, которые были даны вчера по итогам встречи с жителями села Немчанка, где уже восстановлено электричество. В частности, речь зашла о бурении скважины питьевой воды. Руководитель муниципалитета отметил, что эта работа начнется в пятницу.

«Мы людям обещали, что приступим как можно быстрее. Значит, мы изо всех сил должны предпринимать все необходимые меры, с задачей справиться. Завтра приступайте к работам», – поручил Дмитрий Азаров. Он также обратил внимание на необходимость расчистки территории. «Люди, у которых дома остались целыми, сейчас живут на пепелище. Необходимо немедленно приступить к расчистке», – акцентировал Губернатор.

Отдельное внимание было уделено возгоранию сухой травы и камыша на площади 3 гектара недалеко от железнодорожной станции «1144 километр» в Кинельском районе. Существовала угроза перехода огня на 3 населенных пункта: город Кинель, сёла Язевка и Угорье. Олег Бойко доложил, что на место пожара оперативно были направлены 98 человек, 38 единиц техники. Дополнительно был привлечен самолет Ил-76, который сделал один сброс воды объемом 40 тонн, и 2 пожарных поезда с железнодорожных станций «Сызрань» и «Абдулино».

«На сегодняшний момент угрозы населенным пунктам нет, пожар в Кинельском районе локализован», – отметил начальник областного главка МЧС России.

 

Фото:   СОВА

Теги: Акценты Борский район В центре внимания сдерживание огня

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