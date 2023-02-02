СМИ: Выпуск сметаны в РФ оказался зависим от импорта

177

Основатель сельскохозяйственного холдинга «АгриВолга» Сергей Бачин рассказал, что молочная отрасль оказалась под угрозой в условиях санкций из-за серьезной зависимости от импортных ферментов, несмотря на то, что производителям удалось справиться с проблемами с оборудованием и упаковкой.

«Потребители, наверное, даже не до конца понимают, что если вдруг Европа введет санкции на молочные закваски, то сметаны у нас в России не будет. Мы будем не в состоянии ее произвести, потому что зависимость здесь тотальная. Я считаю, что это проблема стратегического уровня», — приводит его слова РБК.

Фото: pxhere.com