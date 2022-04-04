СМИ: Компании из России оказались под угрозой технического дефолта

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Компании из России оказались под угрозой технического дефолта из-за невозможности погасить валютные долги. Об этом пишут «Ведомости».

Западные банки стали блокировать платежи российских компаний в погашение своих валютных долгов из-за санкций против их акционеров. Из-за этого заемщики из России оказались под угрозой технического дефолта.

«Ведомости» выяснили, что подразделение Citibank в Нью-Йорке заблокировало платеж «Северстали» по еврооблигациям. Это связано с включением в санкционные списки Евросоюза Алексея Мордашова. Также «Уралкалий» не смог заплатить по кредиту французскому Credit Agricole Corporate & Investment Bank. Несмотря на то, что попавший под санкции Дмитрий Мазепин продал свою долю в компании, французский банк отказался принимать платежи.

С аналогичными сложностями столкнулись СУЭК и «Еврохим», от которых дистанцировался их акционер Андрей Мельниченко. «Евраз», который частично принадлежит Роману Абрамовичу, также находится на грани технического дефолта.

Эксперты посчитали, что список предприятий, которые могут столкнуться с дефолтом, гораздо больше. Однако большинство из них не готовы говорить о сложностях открыто, а некоторые еще просто не столкнулись с блокировками платежей. В частности, в зоне риска находятся предприятия нефтяного сектора, металлургии, банковского дела и транспортной инфраструктуры.