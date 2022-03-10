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"Ситилинк" планирует открыть в марте 15 магазинов в различных городах России, на складах компании достаточно товара для обеспечения спроса. Об этом сообщил ТАСС представитель пресс-службы компании.

"В марте мы планируем открытие 15 магазинов "Ситилинка" в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Красноярске, Зеленограде и других городах", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что компания сформировала на складах большие запасы товаров, включая товары производителей, которые приостановили работу в России. Кроме того, компания планирует в ближайшее время открыть два логистических хаба - в Новосибирске и Екатеринбурге.

"Ситилинк" - одна из крупнейших сетей магазинов электроники и бытовой техники, входит в ГК Merlion. На рынке с 2008 года. В инфраструктуре компании интернет-магазин, более 650 магазинов и пунктов выдачи заказов в 360 городах России.